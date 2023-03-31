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باريس: أعلن مهرجان كان السينمائي الجمعة أن فيلم مارتن سكورسيزي الجديد "Killers of the Flower Moon" سيُعرض ضمن برنامجه، ويُتوقع أن يكون بطلاه ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو حاضرين خلال الدورة السادسة والسبعين.

وحُدد 20 مايو موعداً لعرض الفيلم في المهرجان، وبات تالياً أول فيلم تتأكد مشاركته في الدورة السادسة والسبعين التي تقام بين 16 و27 مايو، على أن يُعلَن برنامجها في منتصف أبريل. ومن المقرر أن يعرض في دور السينما في أكتوبر 2023، قبل إتاحته على منصة "آبل تي في" التي أنتجته.

وكان سكورسيزي البالغ 80 عاماً والذي نال السعفة الذهبية عام 1976 عن "تاكسي درايفر"، شارك للمرة الأخيرة في مهرجان كان عام 1986 عن فيلم "آفتر آور" وفاز يومها بجائزة الإخراج.

وذكّر المنظمون في بيان بأن "مارتن سكورسيزي كرّس حياته للفن السابع، وقد رافقه مهرجان كان السينمائي في مناسبات عدة". كذلك ترأس لجنة التحكيم عام 1998 وسلّم جائزة السعفة الذهبية إلى المخرج اليوناني تيو أنغيلوبولوس عن فيلم "إيترنيتي أند أيه داي".

ويتناول "كيلرز أوف ذي فلاور مون" (Killers of the Flower Moon) في سلسلة جرائم قتل تعرّض لها هنود حمر في ولاية أوكلاهوما الأميركية خلال عشرينات القرن الفائت. ويضم الفيلم اثنين من الممثلين المفضلين لدى سكورسيزي وهما روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو.

ويتولى المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز سعفتين ذهبيتين، رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان في هذه الدورة.