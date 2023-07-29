لوس انجليس: توفي مساء الأربعاء في لوس أنجليس عن 77 عاماً عازف الغيتار والمغني الأميركي راندي ميسنر الذي شارك في تأسيس فرقة "إيغلز"، جرّاء مضاعفات مرض رئوي مزمن، على ما ورد الخميس في بيان على موقع الفرقة.

وكان راندي ميسنر عازف الغيتار والمغني الرئيسي في "إيغلز" التي تُعدّ من الفرق ذات الألبومات الأكثر مبيعاً في تاريخ موسيقى الروك، ومن أبرز أغنياتها "هوتيل كاليفورنيا" و "تايك إت إيزي" و "وان أوف ذيز نايتس".

وجاء في البيان "كان راندي جزءاً لا يتجزأ من +إيغلز+ وكان دوره اساسياً في أولى نجاحات الفرقة". وكان نطاق طبقاته الصوتية مذهلاً، وتشكّل أغنيته الشهيرة "تايك إت تو ذي ليميت" خير تعبير عن ذلك.

وقبل أن يشارك في تأسيس "إيغلز"، عزف ميسنر الذي وُلد في آذار/مارس 1946 لعائلة من مزارعي نبراسكا مع فرقتي "ستون كانيون باند" لريك نلسون و"بوكو".

وبيع أكثر من 150 مليون نسخة من ألبومات "إيغلز" خلال مسيرتها الممتدة نحو نصف قرن، وأُدرجت عام 1998 في "روك آند روك هول أوف فايم".

وتمكنت "إيغلز" التي تميزت بموسيقى الروك الهادئة المطعّمة بلون الكانتري من تسيّد ساحة موسيقى البوب الأميركية في مطلع سبعينات القرن العشرين، وتبدّل أعضاؤها على مرّ العقود.

وتوفي العضو المؤسس غلين فراي عام 2016 عن عمر يناهز 67 عاماً.

وتبدأ الفرقة بتشكيلتها الحالية المكونة من دون هينلي وجو والش وتيموثي ب. شميت جولة حفلات أخيرة لها اعتباراً من أيلول/سبتمبر تستهلها من نيويورك، ويُتوقع أن تستمر إلى سنة 2025.

إلا أن راندي ميسنر الذي ترك الفرقة في أواخر السبعينات وحل محله تيموثي ب. شميت لم يكن ضمن من يُفترض أن يشاركوا في الجولة.