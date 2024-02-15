إيلاف من الرياض: نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة "المقهى الثقافي" أمسية ثقافية بعنوان "قراءات في كتاب غازي القصيبي .. العولمة والهوية الوطنية" في منطقة الباحة، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بشأن الأدب بالمنطقة.

هدفت الأمسية إلى مناقشة أفكار الكاتب الراحل غازي القصيبي في كتابه "العولمة والهوية الوطنية"، والذي يتناول موضوعات هامة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وتضمنت الأمسية تعريفًا بالكاتب غازي القصيبي، ومفهوم العولمة والهوية الوطنية، ونبذة عن فكرة الكتاب الذي تضمن حقوق الإنسان، ونظر الشرق للغرب والغرب للشرق السياسة والتجارة في ظل العولمة، وأهمية التدريب والعمل عبر الإنترنت.

"العولمة والهوية الوطنية"

يتكون الكتاب من خمسة أقسام رئيسية، ويضم محاضرات ألقاها غازي القصيبي في مدن ومناسبات مختلفة، إلا أن ما يجمع بينها هو التقاطع بين العولمة ومتطلباتها الكثيرة والهوية الوطنية ومستلزماتها العديدة.

ويُعدّ الكتاب من أهم أعمال غازي القصيبي في مجال الفكر السياسي، حيث يناقش فيه التحديات التي تواجهها الهوية الوطنية العربية في ظل العولمة، ويقدم أفكارًا حول كيفية الحفاظ على هذه الهوية في ظلّ التغيرات العالمية.

القصيبي: أديب ودبلوماسي ووزير

يُعدّ د. غازي القصيبي من أبرز الأدباء السعوديين الذين أثروا الساحة الثقافية العربية بأعمالهم الشعرية والنثرية.

وُلد القصيبي في الأحساء عام 1940، وتلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والولايات المتحدة الأميركية.

تقلد القصيبي العديد من المناصب الأكاديمية والوزارية والدبلوماسية، حيث شغل منصب أستاذ في جامعة الملك سعود، ووزير للصناعة والكهرباء، ووزير للصحة، وسفير للسعودية لدى البحرين وبريطانيا، ووزير للمياه والكهرباء، ووزير العمل.

مؤلفات غازي القصيبي

ترك غازي القصيبي إرثًا أدبيًا غنيًا يشمل العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية، من أهمها:

• الشعر: ورود على ضفائر سناء، للشهداء، الأشج، قراءة في وجه لندن، يا فدى ناظريك، واللون عن الأوراد، سحيم، الإلمام بغزل الفقهاء الأعلام، بيت.

• الروايات: العصفورية، شقة الحرية، رجل جاء وذهب، سلمى، حكاية حب، سبعة، سعادة السفير، العودة سائحاً إلى كاليفورنيا.

• الكتب والمؤلفات المتنوعة: الأسطورة ديانا، التنمية، الأسئلة الكبرى، ثورة في السنة النبوية، الخليج يتحدث شعراً ونثراً سير أعلام من الخليج العربي، أبو شلاخ البرمائي، دنسكو، حياة في الإدارة، العولمة والهوية الوطنية، أمريكا والسعودية حملة إعلامية أم مواجهة سياسية، استراحة الخميس، صوت من الخليج، الغزو الثقافي ومقالات أخرى.

شكلت الأمسية التي نظمها "المقهى الثقافي" فرصة للاطلاع على أفكار أحد أهم المفكرين العرب في العصر الحديث.