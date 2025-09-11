إيلاف من الرياض: أعلنت "الموسوعة السعودية للسينما" عن إطلاق 22 كتابًا مترجمًا من أربع لغات هي: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، والإسبانية، بدعم من مبادرة "ترجم" التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للمعلومات التي وردت في البيان الصحفي، سيتم تدشين 17 كتابًا خلال معرض الرياض الدولي للكتاب، بينما يُنتظر إصدار 5 كتب إضافية قبل نهاية عام 2025.

عناوين تشمل نظريات، نقد، وسير سينمائية

تتنوّع الإصدارات الجديدة بين الكتب النقدية والتحليلية والنظرية، وتشمل أعمالاً لعدد من المؤلفين العالميين، تُرجم معظمها على يد مترجمين سعوديين وعرب.

من بين هذه العناوين:

الحتمية في السينما – تأليف: توماس م. بوير / ترجمة: سمر ذياب

الحكاية والسرد ، و برمجة الأفلام – تأليف: وارن بكلاند وبيتر بوسما / ترجمة: غسان الخنيزي

السينما الصامتة ، و هوليوود القرن 21 – تأليف: لورنس لابر ونيل آرتشير / ترجمة: منير عليمي

نظريات السينمائيين – تأليف: جاك أومون / ترجمة: بهاء إيعالي

إحياء التشويق ، و تاريخ السينما الإسلامية في بومباي – تأليف: ريك ورنر وإيرا بهاسكار / ترجمة: سمرا محفوض

السينما الهندية بعيون النقاد ، و تصوير التاريخ من الأسفل – إعداد: راجافيندرا وآخرون / ترجمة: محمد هاشم عبد السلام

الشيطان يجد عملاً – تأليف: جيمس بالدوين / ترجمة: عصام زكريا

النقد الاجتماعي في السينما ، و السينما وإخراج المشاهد – تأليف: فرانك فيشباخ وجاك آمون / ترجمة: مرح مجارسة

الغياب في السينما – تأليف: جاستن ريمس / ترجمة: تولين نجمه

تركيز على التنوع الجغرافي والزمني

تتناول الإصدارات موضوعات ترتبط بتاريخ السينما وتطور السرد، والهوية الثقافية، والأنماط الجمالية، مع التركيز على مدارس سينمائية مختلفة من أوروبا وأميركا والهند. كما تشمل تحليلات لمرحلة السينما الصامتة، وبنية السرد الكلاسيكي، و"السينما البطيئة"، والتشويق، والبرمجة السينمائية.

حوارات وسير ذاتية لعدد من المخرجين

تضم القائمة أيضًا حوارات وسير سينمائية لأسماء بارزة، من بينهم:

ديفيد لينش – حوارات حررها: ديفيد بارني / ترجمة: هالة منصور

لارس فون تريير – تأليف: ليندا بادلي / ترجمة: تولين نجمه

جان لوك غودار – حوارات حررها: بيتر برونِت / ترجمة: كميل الحرز

نشر وتوزيع عبر دار جسور الثقافة

أُعلن أن الكتب ستصدر وتُوزّع عبر دار جسور الثقافة للنشر والتوزيع، على أن تكون متاحة للجمهور ضمن أنشطة المعارض الثقافية وفعاليات النشر المستقبلية.

وقال رئيس تحرير الموسوعة عبدالوهاب العريض إن "مبادرة ترجم تُسهم في رفع عدد الكتب السينمائية المترجمة، ما يعزز حضور المملكة في مجال النشر السينمائي"، وفق ما ورد في تصريحه.