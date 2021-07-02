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كابول: رحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة باغرام الجوية الأفغانية في مؤشر إلى انجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس "سيمهد انسحابها الكامل (من أفغانستان) الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم في ما بينهم".