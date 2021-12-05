قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أزال الائتلاف الجديد في المانيا الذي سيخلف حكومة أنغيلا ميركل عقبة جديدة أمامه الأحد مع موافقة الحزب الليبرالي الديموقراطي على التحالف مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي من معسكر يسار الوسط والخضر.

وأعطى 92,2 بالمئة من نحو 660 مندوبا للحزب الضوء الأخضر للانضمام الى الائتلاف الجديد بعد يوم من تلويح الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال مؤتمر خاص بالاتفاق الذي تم التوصل اليه. ومن المتوقع أن ينشر حزب الخضر نتائج تصويت مندوبيه الإثنين.

ويتوقع إبرام الاتفاق رسميا الاثنين، مع استعداد البرلمان لانتخاب أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديموقراطي مستشارا الأربعاء.

وحض كريستيان ليندنر زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي على دعم هذا الاتفاق، قائلا إن الائتلاف سيدفع باتجاه "انطلاقة جديدة في المانيا".

وشدد ليندنر الذي يستعد لتولي منصب وزير المالية على أن "المانيا تترقب هذه الانطلاقة الجديدة".

حلول بيئية

وبموجب خارطة الطريق التي وضعها الائتلاف الجديد، تسعى الأطراف الثلاثة الى انهاء استخدام الفحم عام 2030 وليس عام 2038، إضافة لوضع 15 مليون سيارة كهربائية على الطرقات في الفترة نفسها، وتكثيف بناء منازل جديدة لإبقاء كلفة الإسكان عند مستويات مقبولة.

وفي الوقت نفسه يهدف الإئتلاف للعودة الى القاعدة المقدسة بعدم الاستدانة بحلول عام 2023، بعد تجاوزها للسماح للحكومة باقتراض المليارات من أجل تمويل الانتعاش عقب جائحة كوفيد-19.