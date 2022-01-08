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القاهرة: لقى 17 مصريا على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في تصادم وقع فجر السبت بمحافظة جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب وحافلة أخرى صغيرة بسبب الضباب، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الحادث وقع بالقرب من مدينة الطور (400 كم جنوب شرق القاهرة) بين حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة من القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر) والحافلة الصغيرة، بسبب الضباب الكثيف وقيادة السائقين بسرعات كبيرة.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الطور العام، بينما تم نقل المصابين إلى مستفيات الطور وأبو رديس وشرم الشيخ.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة واصلاح الطرق المتهالكة.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020.