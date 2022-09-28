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بروكسل: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يعتبر أن تسرب الغاز في خطي أنابيب تحت البحر يربطان روسيا بألمانيا هذا الأسبوع "ليس مصادفة" وسط مؤشرات على "عمل متعمد".

وإذ عبر عن "قلق بالغ" إزاء التسرب في خطي نورد ستريم 1 و 2 داعياً إلى إجراء تحقيق، قال بوريل في بيان أن "كل المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حالات التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد".

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له في بيان صادر عن مسؤول العلاقات الخارجية فيه جوزيف بوريل.

وأكّد بوريل متحدثاً باسم الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد "أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتاً وسيُقابل برد قوي وموحد".