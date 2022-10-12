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القدس: اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب، في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "أسامة محمود عدوي (18 عاماً) استُشهد (بإصابته) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة".

وجرت مواجهات على مدخل مخيم العروب بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بين الجنود الاسرائيليين وشبان فلسطينيين كانوا يحتجون على عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي.