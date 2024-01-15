إيلاف من الظهران: كشف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أن عرض فيلم "هجان" سينطلق في جميع صالات السينما السعودية، بدءا من يوم الخميس 18 كانون الثاني(يناير) 2024، على أن تنطلق إمكانية الحجز المسبق للتذاكر قريبًا.

ويتناول "هجان" الذي يُعدّ أحدث إنتاجات (إثراء) السينمائية، العلاقة الوجدانية التي تربط بين الإبل ومُلاكها.

وهو يأتي بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية تسمية عام 2024 بـ"عام الإبل".

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء منطقة تبوك (شمال غربي المملكة العربية السعودية)، ويؤدي وقوع حادث مأساوي إلى اتجاه مطر لمنافسات سباق الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة.

يشارك في انتاج هذا العمل "فيلم كلينك"، وهو دراما تشويقية من إخراج أبوبكر شوقي، كتابة عمر شامة ومفرج المجفل، ومن بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

يُذكر أن عرض فيلم "هجان" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، جاء ضمن قسم "روائع عربية"، في مطلع الشهر الماضي.

وحاز هذا العمل الضخم على إشادة النقاد الذين اعتبروه بمثابة نقلة جديدة لصناعة الأفلام السعودية.

وكان عرضه العالمي ضمن مهرجان الأفلام الدولي في تورونتو الكندية، خلال شهر أيلول(سبتمبر) الماضي، في قسم "الاكتشافات" الذي قدم كبار المخرجين من حول العالم.



إنتاج مستمر

الجدير بالذكر، هو أن مركز إثراء أنتج أكثر من 23 فيلمًا، وشارك في أكثر من 72 مهرجان سينمائي منذ عام 2016 وحتى الآن.

وحازت أفلام إثراء على أكثر من 24 جائزة.

ويحرص المركز على دعم صُنّاع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية.

ويقدم المركز طيلة العام العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما.

وتشارك أعماله في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوة على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنويًا بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.