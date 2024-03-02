الرياض: أكملت شركة أرامكو السعودية عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100 بالمئة في شركة "إسماكس" للتوزيع، وهي شركة متخصصة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وتحظى شركة "إسماكس"، بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.

وتمثّل هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أيلول (سبتمبر) 2023، أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة في أميركا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الاستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

أرامكو لاعباً رئيسياً على المستوى العالمي

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "تسعى أرامكو السعودية إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم، وتجمع هذه الصفقة بين الجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك زيوت تشحيم فالفولين، مع الخبرة والجودة التي يتميّز بها المشغّل في تشيلي".