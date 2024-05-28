إيلاف من بروكسل: الحرب التجارية بين أوروبا والصين هي حرب سياسية في الأساس، وقد لا يهتم البعض بمعرفة تفاصيلها بالنظر إلى تعقيدات هذا الملف بالغ الأهمية، ولكن صحيفة "بوليتيكو" تقدم في تقرير لها تفاصيل وأسرار الحرب التجارية، بين الصين والقارة الأوروبية، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، وهي حرب "كسر عظم"، سوف تتضج شدتها في الفترات المقبلة.

الواردات الأوروبية من السيارات الكهربائية الصينية ارتفعت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى أكثر من 430 ألف سيارة سنويا، بقيمة 10 مليارات يورو.

يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في واردات بعض السلع من الصين لمعرفة ما إذا كانت تباع بأقل من التكلفة أو أنها مدعومة بشكل غير عادل من جانب بكين.

وفي المقابل، تشتبه الصين في قيام أوروبا بإغراق أسواقها بمشروب الكونياك الفاخر، وتسقط تلميحات قوية بأن السيارات الأوروبية الفاخرة قد تواجه قيودا قريبا.

العين بالعين

تشير ديناميكيات مبدأ العين بالعين إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي واجه في العام الماضي عجزا تجاريا ثنائيا في السلع بما يقرب من 300 مليار يورو ويريد الآن تضييق هذه الفجوة قد ينزلق قريبا إلى حرب تجارية مع الصين.

ما قصة السيارات الصينية؟

ينتظر المهووسون بالتجارة في بروكسل، ورؤساء صناعة السيارات في شتوتغارت وميونيخ وفولفسبورج ، قلق نتائج التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير عادل صناعة السيارات الكهربائية لديها.

أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التحقيق في الخريف الماضي، ووفقا لجدولها الزمني، يجب إخطار اللاعبين في السوق بأي رسوم مؤقتة بحلول أوائل المقبل، مما يعني أن مشكلة التجارة مع الصين قد تنفجر كمشكلة لها تأثيرها على الانتخابات الأوروبية.

تحريض فرنسي

ترى بكين أن فرنسا هي التي حرضت على التحقيق في السيارات الكهربائية، وردت بإجراء تحقيق خاص بها بشأن الكونياك الفرنسي.

في الوقت الذي ارتفعت الواردات الأوروبية من السيارات الكهربائية الصينية في السنوات الأخيرة بأكثر من الضعف بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى أكثر من 430 ألف مركبة سنويًا، بقيمة 10 مليارات يورو، فإن صادرات السيارات الكهربائية الأوروبية إلى الصين لا تكاد تذكر، وتخشى بروكسل من إغراق سوق الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى القضاء على صناعتها المحلية.

وفي حين أنه من المؤكد أن تجد بروكسل دليلا على المساعدات الحكومية غير العادلة، فإنه ليس من الواضح بعد مستوى رسوم الاستيراد التي ستفرضها على السيارات الكهربائية الصينية التي تصنعها شركات مثل BYD.

يطبق الاتحاد الأوروبي حاليا تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع السيارات المستوردة، والتي ستحتاج إلى الارتفاع إلى 50% لتحقيق تكافؤ الفرص، وفقا لتقديرات المحللين.

هل هي سيارات صينية حقًا؟

المركبات الكهربائية معقدة جدا، وهناك تحقيقات تتعلق بالمزيد من بالمنتجات الأولية، وهي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يبدأ فيها الذراع التجاري للكتلة تحقيقًا بمبادرة منه، ومن خلال التدقيق في إعانات الدعم لصناعة البطاريات، أو تصميم السيارات، أو إمدادات الصلب، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ملاحقة قطاع اكتسبت فيه شركات صناعة السيارات الصينية زخما، ولكن في كثير من الأحيان بمدخلات تكنولوجية من مشاريع مشتركة مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

ورطة مرسيدس وبي إم وفولكس

وتملك شركات مرسيدس وفولكس واجن وبي إم دبليو الألمانية مصانع في الصين وتعتمد على أكبر سوق للسيارات في العالم للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها، وليس من المستغرب أن لا يشارك جميع رؤساء صناعة السيارات الأوروبية حماس المفوضية للتحقيق.

وتزعم أوروبا أن المليارات التي أغدقتها القيادة الصينية كانت سبباً في توليد القدرة الصناعية الفائضة (الانتاج الفائض"، وتؤكد بروكسل، نقلاً عن اقتصاديين دوليين، أنه يتعين على بكين تعزيز الطلب الاستهلاكي في الداخل، بدلاً من التخلص من الإنتاج الزائد في السوق العالمية.

بايدن يحاصر الصين برسوم 100 %

ذهبت واشنطن إلى أبعد مما يتخيل البعض، حيث قام الرئيس جو بايدن بمضاعفة رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية 4 مرات لتصل إلى 100% لكن الفارق هنا هو أن شركات التصنيع الصينية لم تتمكن إلا بالكاد من ترسيخ موطئ قدم لها في الولايات المتحدة، في حين أنها تتحرك بسرعة لاختراق سوق الاتحاد الأوروبي.

ما هو الرد الصيني المتوقع؟

ترى بكين أن فرنسا هي التي حرضت على التحقيق في السيارات الكهربائية، وردت بإجراء تحقيق خاص بها بشأن الكونياك الفرنسي، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي استضاف الرئيس شي جين بينغ هذا الشهر، فوزه بعد محادثاتهما ، قائلاً إن الزعيم الصيني لا يريد فرض تعريفات استباقية.

والآن تضع الصين أنظارها على السيارات الألمانية الفاخرة، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، أوصى ليو بين، أحد كبار مستشاري السيارات، برفع الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات ذات المحركات الكبيرة المستوردة من أوروبا إلى 25%، وهي خطوة من شأنها أن تضر بأمثال شركة صناعة السيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي بورش.

اختراق صيني كامل لأوروبا

تستثمر شركة CATL لصناعة البطاريات وعملاق السيارات الكهربائية BYD بالفعل في المصانع المجرية حتى تتمكن من تجنب رسوم الاتحاد الأوروبي في غضون سنوات قليلة، إنهم يتبعون استراتيجية مماثلة في المكسيك للالتفاف على التعريفات الأمريكية.

وقد شن الاتحاد الأوروبي الهجوم منذ أكثر من عقد من الزمان، بهدف فرض رسوم جمركية لا تقل عن 48% على الألواح الشمسية الصينية لأنها تؤدي إلى تآكل إنتاج الاتحاد الأوروبي، ولكن بمجرد أن هددت القيادة الصينية باستهداف واردات الاتحاد الأوروبي من النبيذ والسيارات، تراجعت بروكسل .

وقال المحامي التجاري لوران روسمان، الذي مثل منتجي الطاقة الشمسية الأوروبيين: "إن الحكومة الصينية جيدة جدًا في حشد جهات أخرى للقيام بالضغط لصالحها". "

والآن ينطبق الأمر نفسه على الكونياك، الصين تريد منهم فقط أن يسيروا نحو ماكرون ويقولوا: علينا أن نلتزم الصمت!، وبطبيعة الحال، يؤكد البيروقراطيون الأوروبيون على أنهم يفعلون كل شيء وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.