إيلاف من لندن: وقعت حكومة مدغشقر، الخميس، اتفاقًا مبدئيًا مع شركة Global South Utilities (GSU) الإماراتية لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في مدينة مورامانغا (شرق البلاد)، ضمن جهود وطنية لتوسيع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وشهد قصر الرئاسة في إيافولوا مراسم التوقيع التي حضرها الرئيس أندري راجولينا، إلى جانب وفد إماراتي رفيع تقوده شركة GSU، التي تمثل إحدى الشركات الناشئة النشطة في قطاع الطاقة المستدامة في بلدان الجنوب العالمي.

ويشمل المشروع، بحسب البيان الرسمي، نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 25 ميغاوات/ساعة، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 12 شهرًا. وستتولى GSU تمويل المشروع وبناءه وتشغيله بموجب عقد شراء طاقة (PPA) يتم من خلاله بيع الكهرباء المنتجة إلى شركة الكهرباء الوطنية جيراما (JIRAMA).

وقال الرئيس التنفيذي لـ GSU، علي الشمري، إن المشروع يأتي “ضمن رؤية أوسع لتوسيع شراكاتنا في إفريقيا والعمل تحت توجيهات القيادة الإماراتية على دعم التحول الطاقي في القارة”. وأضاف أن GSU “تلتزم بتقديم حلول موثوقة ومستدامة بأسعار مناسبة، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الاستقرار الطاقي وتدعم أهداف التنمية الوطنية”.

ويُعرف الشمري بخبرته في مشاريع الطاقة والبنية التحتية على امتداد الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد لعب دورًا رئيسيًا في تطوير مشاريع استراتيجية في كل من مصر واليمن واتشاد وأوزباكستان وأفريقيا الوسطى، خاصة في مجالات الطاقة المتنوعة.

يذكر أن الشمري هو من اوائل خريجي برنامج خبراء الإمارات في قطاع الطاقة والاقتصاد.

وبموازاة هذا الاتفاق، تبحث GSU مع السلطات في مدغشقر إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة الشمسية والرياح تصل قدرتها الإجمالية إلى 200 ميغاوات، ضمن خطة وطنية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتحقيق استقلالية طاقية تدريجية.