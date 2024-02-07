أول كتابة في التاريخ، أول زراعة للحبوب، أول عجلة مركبات، أول محراث زراعي، أول ري صناعي، أول سجل تجاري، أول رياضيات والعد، أول خدمات مصرفية، أول تعبيد للطرق، أول نظام صرف صحي، أول جنائن معلقة، أول برج بابل، أول تسمية للشهور، أول جيش فرسان، أول صنع للمدرعات، أول صنع للزجاج، أول إمبراطورية في التاريخ... كل ذلك في العراق.

أقدم مدونة في القانون، أقدم شريعة (حمورابي)، أقدم ملحمة في التاريخ (جلجامش)، كلها في العراق.

أعظم شخصيات التاريخ: سرجون الأكدي، نبوخذنصر، شليمنصر الثالث، حمورابي، أبو جعفر المنصور (باني عاصمة العالم)، هارون الرشيد امبراطور العالم الاسلامي، المأمون (دار الحكمة وحركة الترجمة)... كلهم في العراق.

أعظم فقهاء الإسلام: سفيان الثوري، أبو حنيفة النعمان، أحمد بن حنبل، الحسن البصري، الليث بن سعد، موسى الكاظم، زيد بن علي... كلهم في العراق.

أعظم علماء الإسلام: ابن الهيثم، حنين بن اسحاق، ابن مثنويه،، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو الأسود الدؤلي... كلهم في العراق.

أعظم فناني التاريخ: اسحاق الموصلي، زرياب، ابراهيم المهدي، دنانير، فائق حسن، جواد سليم... كلهم من العراق.

أعظم شعراء التاريخ: أبا طيب المتنبي، أبو نؤاس، أبو العتاهية، بشار بن برد، دعبل الخزاعي، معروف الرصافي، جميل صدقي الزهاوي، محمد مهدي الجواهري، بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، لميعة عباس عمارة، مظفر النواب، عبدالوهاب البياتي، أحمد مطر... كلهم من العراق، وكان هذا هو تاريخ العراق بالأمس.

والصورة المرفقة بالمقال تعبر عن واقع حال عراق اليوم، ثاني أغنى دولة بالاحتياط النفطي في العالم، مشفوعة بقصيدة تدمي القلوب من شاعر عراقي مجهول بعنوان "دوسي يا أخية" وتقول:

هيا أمتطي ظهري أخية واصعدي **** واطعميني من بقايا سيدي

دوسي برجلك كي تمزق أضلعي **** فالجوع دمرني وأنهك ساعدي

دوسي فلم أضجر لأني لم أجد **** مورداً ليأويني فهذا هو موردي

دوسي فقد داس الكرامة قادتي **** وقضوا على شرفي بساعة مولدي

لا ترحمي ظهري وهاتي وجبة **** لهم الشهي الغالي فهاتي لي الردي

هيا اسرعي من قبل أن يسلب وجبتي **** كلب فيغلبنا علينا يعتدي

هل تسمعي هراً يخاطب مسمعي **** لا تأخذوا حقي فهذا مقعدي

يا سيد الهررة عذراً فابتسم **** فلك الكرامة والمذلة في يدي

ماذا ترين أخيتي لا تيأسي **** وهاتي ولو خبزاً بروث فاسدي

صبراً أخية كي ألملم وجبة **** من بين أقذار وشعر أسودي

صبراً دعيني أنتشل ما خلفت **** سفرات ساداتي وقصعة قائدي

قد لا أجد قوتاً ليكفينا لأن **** سادة كلاب القصر تملك عائدي