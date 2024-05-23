بالرغم من المكانة الكبيرة التي يتمتع بها في عالم كرة القدم، والشهرة العابرة للحدود والقارات، إلا أن النجم المصري محمد صلاح لا يمكنه الرد على الانتقادات التي تطاله وتحسب عليه أنفاسه وتصرفاته ليل نهار، لذلك يتخذ أسلوباً آخر في الرد على المنتقدين، من خلال نشر عناوين الكتب يعكف على مطالعتها، وكان آخرها كتاب "محاط بالحمقى... الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.

مشادة كلوب

بالطبع لا يمكننا معرفة طبيعة هذا الرد تحديداً، وفي أي اتجاه، وعلى أي انتقادات طالته، فخلال الفترة الأخيرة تم التشكيك في احترافيته على اثر المشادة التي حدثت بينه وبين يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في الوقت الذي تجمعهما علاقة قوية للغاية، ولكل منهما فضل على الآخر، فقد وضع كلوب صلاح على أول طريق النجومية الأسطورية، وفي المقابل كان صلاح اللاعب الأكثر تأثيراً في مشوار كلوب التدريبي مع ليفربول، والبطولات التي حصدها.

الخوض في "الأعراض"

وقد يكون رد صلاح على الانتقادات التي بلغت حداً غير مسبوق بالحديث عن عائلة صلاح، تفاعلاً مع لقطة ظهر فيها يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وهو يعانق زوجة صلاح، بمناسبة نهاية الموسم ووجود جميع اللاعبين وعائلاتهم بملعب الانفيلد عقب المباراة الأخيرة في الموسم، وهو مشهد لا يعبر إلا عن الاحترام والتحية، ولكن تم تأويله بصورة تحمل أعلى درجات الشطط، حينما وصفه البعض عبر السوشيال ميديا بأنه شخص لا يغار على شرفه وعرضه، وهي تفسيرات تحمل الحد الأقصى من المبالغات إلا أنها في نهاية المطاف خاضعة لثقافة عقلية ومرجعية بعض الأشخاص.

حملة لجان "الاسلام السياسي"

وكذلك هي في نهاية المطاف جزء من حملة "الإسلام السياسي" على النجم المصري محمد صلاح، بعد أن فشلت جميع المحاولات لجعله بوقاً ووجهاً مناصراً لتيار الاسلام السياسي في المنطقة، وهو الأمر الذي أكده أكثر من مصدر مصري موثوق، وبالطبع لا يمكن تصنيف كافة أشكال الهجوم على نجم ليفربول بأنها آتية مباشرة من "لجان الاسلام السياسي" في السوشيال ميديا فحسب، بل إن هناك الآلاف ممن تأثروا بهذه الحملات دون أن يكون لديهم انتماء ما لتلك اللجان.

رسالة "مشفرة"

لايزال صلاح يقف بكل ثقة وعقل احترافي في مواجهة حملات التشويه والتشهير التي بلغت حداً لم يتوقعه أكثر "الكارهين" لتوهج النجم المصري العربي في ملاعب أوروبا، حيث يلتزم الصمت طوال الوقت، ولكن ذلك لم يمنعه من ارسال بعض الاشارات بطريقة غير مباشرة من وقت لآخر، وآخرها عنوان كتاب "محاط بالحمقى" وهي إشارة إلى أنه يسير في طريقه ولا يهتم كثيراً لما يواجهه من حملات، تطاله كلاعب وانسان، بل طالته في حياته الخاصة، وعائلته.