تلويحة محبةً واعتزازاً لقرّاء إيلاف الأعزاء... هذه بعض الخلاصات الفكرية التي مرّت عليّ من خلال قراءاتي الأخيرة، أحببت أن أعرضها على متصفحي إيلاف العزيزة علينا جميعًا؛ ويقيني أنها قد تروق للبعض وقد يأنف منها آخرون، لكنها من وجهة نظري مقنعة وسديدة وتكاد تكون من الأقوال المأثورة التي تتداولها الألسن.

1. الوطن ليس بقعة أرض، بل هو جمع من القلوب البشرية التي تبحث عن قاسم مشترك تتحسسه وتنعم به.

2. نسقط ونهوي في هذه الحياة لأننا نولي الأمور الكبيرة للصغار والأمور الصغيرة للكبار.

3. لا أحد ينتصر لمظلوم إلا ما ندر، وكثيرًا ما يُستجاب للظالم أمره. وما نراه من تضامن وتصريحات وأقوال مفتعلة ليس إلا نرجسية ثورية تنزّ ماءً آسناً دون دفق ينابيع تروي ظمأً.

4. التاريخ هو قراءتنا ورؤيتنا له؛ فمن أراد الخير وجده، ومن أراد الشر وجده أيضًا.

5. زواج الدين من السياسة لا شرعي أصلاً؛ سينتج عنه ولادات مشوهة من نسل السفاح، فلا تعقدوا قراناً بينهما أيها الشهود فتكونوا شهود زور.

6. وأظفارهم في كل أمر نواشبٌ ----- وأظفارنا عن كل أمر تُقلَّم.

7. الشعر لغة راقصة - بول فاليري

8. كثيرًا ما يُغني حذرٌ من قدرٍ فيميله جانبًا.

9. كذب من يقول إنه يرمي عصفورين بحجرٍ واحد، فمن يطارد عصفورين قد يفقدهما.

10. يصدأ عقلك حين تنام وتأنس مع الدهماء، حتمًا ستكون عفنًا عائمًا في ماء ساكن.

11. الشمس تشرق أيضًا في الأوحال والنفايات لكنها لا تتنجس، بل تترك أثرًا من التعقيم فيها.

12. معاداة الكتّاب والمفكرين ليست من صفات أولي الألباب، وقديمًا أغنت كتبهم عن الكتائب، ففي سواد مدادهم حمرة الدم وبياض النعم.

13. لتقود الناس، لا بد أن تمشي وراءهم في بعض الأحيان مرغمًا.

14. قد لا تكتفي الثورات بالأبطال العاديين كي تتحقق، غالبًا ما تحتاج الثورة إلى صلابة أناس مصنوعين من فولاذ عقلاً وعضلاً.

15. الدنيا غنيمة صالحة للحمقى الشرهين للمال والسلطة.

16. ومن ملك البلاد بغير سعيّ ---- يهون عليه تسليم البلادِ.

17. شر الزمان ما اجتمع فيه فساد الراعي والرعية.

18. سلام على كفرٍ يوحّد بيننا – وأهلاً وسهلاً بعده بجهنمِ.

19. أموت في قبر مهجور خير من أن أحيا في أرض تنكر أحياءها الأفاضل.

20. كثيرًا ما يأسف المحب من زمان يسرٍ أورث قبضًا وزمان أُنسٍ أورث وحشة.

21. قد كان لي مشربٌ يصفو برؤيتكم --- فكدرته يد الأيام حين صفا.

22. ما أبعد المنى وما أقرب التمني.

23. ما قيل عن القصيدة:

* القصيدة هي عرس العقل - بول فاليري

* القصيدة هي تهشيم العقل - أندريه بروتون

* القصيدة هي اتحاد المألوف مع الغامض

* القصيدة صرخة الشاعر المهموم في كون أخرس وعابث

24. فيا لك بحرٌ لم أجد فيك مشربًا --- وإن كان غيري واجد فيك مسبحًا.