في يوم الخميس 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، وبعد اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني - بعد يوم واحد فقط من إقرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران - أعربت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة، عن امتنانها لأنصار المقاومة الإيرانية الذين عززوا بلا كلل أصوات الشعب الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت: "إن اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار - وهو إجراء متأخر كان ينبغي اتخاذه في وقت أبكر بكثير - يؤكد بشكل لا لبس فيه على دقة ومصداقية وشرعية موقف المقاومة الإيرانية من طموحات نظام الملالي النووية وخداعه. ولحسن الحظ، فإن المناورات الواسعة النطاق التي قام بها النظام ومخططاته وجهوده الحثيثة لمنع تبني القرار باءت بالفشل، والآن يجب محاسبته".

في حزيران (يونيو) 1991، كانت المقاومة الإيرانية أول من كشف عن البرامج والمرافق السرية لأسلحة الدمار الشامل التي يديرها النظام الإيراني. وبحلول عام 2002، كشفت عن موقعي نطنز وأراك النوويين، مما نبه العالم إلى التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية في أيدي نظام طهران المتهور. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سعى النظام بلا هوادة إلى تحقيق مشروع القنبلة النووية من خلال السرية والخداع والأكاذيب. وقد فرض هذا المسعى المناهض للأمة حتى الآن تكلفة مذهلة تزيد على 2 تريليون دولار على الشعب الإيراني.

واصل نظام الملالي بلا هوادة طموحاته النووية من خلال السرية والخداع الشديدين، رافضاً التخلي عن المشروع. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تصريح علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام أثناء المفاوضات وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة: "كانت هناك بعض الأنابيب بقطر 2-3 سنتيمترات وطول 3-4 أمتار... لقد اشترينا أيضاً أنابيب مماثلة بنفس الكمية. أخبرونا بملء تلك الأنابيب بالإسمنت، وقمنا بذلك. لكننا لم نخبرهم أن لدينا أنابيب أخرى أيضاً، لأنه لو كان لدينا، لكانوا طالبوا بملء تلك الأنابيب بالإسمنت أيضاً. الآن نحن نستخدم تلك الأنابيب" (تلفزيون النظام - 22 كانون الثاني - يناير 2019).

وعلى النقيض من سعي طهران غير المجدي للحصول على الأسلحة النووية من قبل الملالي للحفاظ على نظامهم - وعلى الرغم من تكاليفه الهائلة والأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني - فقد كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية عن هذه السياسة المشؤومة من خلال الجهود الدؤوبة ونجحت في خلق حواجز سياسية ودولية.

في هذا الصدد، صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل عامين: "إن جذر القضية النووية يكمن في عداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. بدأت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في اتهام الجمهورية الإسلامية منذ 20 عاماً. وخلال هذا الوقت، كانوا يقدمون تقارير يومية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تبني قنبلة نووية في موقع كذا وكذا" (إيسنا، 1 تموز - يوليو 2022).

إقرأ أيضاً: تحول ديناميكيات الأسرة الإيرانية: منازل مشتركة تحت ضغط الاقتصاد

في حين كانت كشوفات المقاومة الإيرانية حول خطر حصول الدكتاتورية الإرهابية على الأسلحة النووية بمثابة خدمة غير مسبوقة ليس فقط للإيرانيين بل وأيضاً للسلام العالمي، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، أبرم أنصار سياسة الاسترضاء صفقة مخزية لإبقاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية في مقابل تعاون النظام الموعود في المسائل النووية. ويظل هذا وصمة عار لا تمحى في تاريخ الدبلوماسية الغربية تجاه إيران.

لقد بنى النظام علاقاته مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس الخداع والمراوغة، واستمر في هذه الممارسات حتى أثناء تنفيذ اتفاقيات خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي الوقت نفسه، خدع النظام وعملاؤه مراراً وتكراراً المهادنين، مما منح النظام المزيد من الوقت للمضي قدماً في خططه. وعلى النقيض من ذلك، دعت المقاومة الإيرانية باستمرار إلى اتخاذ موقف حازم، ودعت إلى إحالة أنشطة النظام النووية وجرائمه ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إقرأ أيضاً: خطاب خامنئي بعد الضربة: الخوف على النظام

في يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، صرحت رجوي في البرلمان الأوروبي أن الخطوة الأولى الفورية والضرورية لمنع هذه الدكتاتورية الإرهابية من الحصول على الأسلحة النووية هي استدعاء آلية الزناد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وتفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن بشأن المشاريع النووية للنظام. وبعد صدور قرار مجلس المحافظين، أكدت السيدة رجوي أيضاً: "من أجل السلام والأمن الدوليين، يجب ألا يتأخر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الآن. يجب مخاطبة النظام الإيراني بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون مزيد من التردد".