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إيلاف من الظهران: يواصل مهرجان أفلام السعودية فعالياته اليومية مابين أفلام سعودية أو خليجية وأهم العروض التي عرضت بالأمس ( أبوبشير، جوي، متلازمة البطن المسطح، سهم معزي، قماشة، حياة إمرأة ، المخادع المحترف )

"أبوبشير" وثائقي عن حكايا الرقص والموسيقى

تعتبر آلة المزمار أو الصرناي هي الأبّ الشرعيّ لآلة الأوبوا الغربيّة (OBEO) وارتبتطت هذه الآلة بأداء فنّ من الفنون الشعبيّة في منطقة الخليج العربيّ ورقصات مختلفة وباتت جزءاً رئيسياً من كل احتفالاتهم ومناسباتهم السعيدة.

وأثر هذه الآلة والرقصات ليست على السعوديين فقط بل حتى على السائحين المقيمين وهذا بالفعل ماحدث للمخرج المصري هادي سيد مخرج فيلم (أبوبشير) الذي يروي تفاصيل آلة الصرناي وتاريخها في المنطقة من خلال الأب الروحي لهذا الفن "أبو بشير".

وكان ملفتا ً سعي المخرج المصري لتقديم هذا الفيلم ونجاحه في سرده بحيث لاتشعر بأن عين سائح هي من رسمت تفاصيل أحداثه.

"متلازمة البطن المسطح" الحلم المستحيل

الوصول للجمال والهوس به يسيطر بشكل كبير على الجميع من رجال وفتيات، وفي مجتمعاتنا يشكل هوساً أكبر للفتيات وخاصة إذا اقترن الموضوع بقرب مناسبة مهمة كالزواج هذه حكاية فيلم (متلازمة البطن المسطح) قصة الفيلم تحكي عن رحلة فتاة يتقدم لطلبها شاب فتبدأ رحلتها لإنقاص وزنها كي تصل للكمال في ظنها.

فكرة وسيناريو الفيلم جيدة جداً لناحية بناء القصة والسخرية الذكية فيها من خلال القلق الدائم من الوزن ومحاولة التخلص من كل من يسبب هذه الزيادة، لكنها كانت تحتاج معالجة أفضل وتفاصيل أكثر.

عابها التفاوت بالأداء التمثيلي مابين متوسط ورديء كون معظم الأسماء تمثل للمرة الأولى، ولكن بشكل عام هي تجربة سينمائية لافتة وتستحق المشاهدة للمخرجة زهرة النخلاوي.

سهم معزي في حكايا الحد الجنوبي

فيلم (سهم معزي) والذي أنتجته وزارة الحرس الوطني أثناء اليوم الوطني الماضي، يترجم التعايش مابين منسوبي القوات المشاركة في الحد الجنوبي والصعوبات التي يواجهونها والصفات التي تجمعهم أهمها الشجاعة والولاء والإقبال والإقدام.

وتدور أحداثه القصة بين زميلين يقضيان جل وقتهما في الحد الجنوبي فأحد الجنديين مسؤول عن الطبخ، ويشكو زميله من زيادة الملح، ويدور كل هذا مع تنبيه بإطلاق نار عشوائي على الموقع، وهو ما يكشف كيف يعيش هؤلاء الجنود تحت الرصاص في كل لحظة.

الفيلم من بطولة النجم فيصل الدوخي والذي يواصل فيه تألقه في جميع المجالات من دراما ومسرح وسينما ولاقى العمل تفاعلاً في صالات السينما، يوازي النجاح الكبير الذي حققه في مواقع التواصل الاجتماعي ابان تدشينه.

"حياة إمرأة" دراما لاواقعية

يروي تفاصيل إمرأة وحياتها في عشرين عام ويستعرض ظروفها الأسرية مابين صراعات سابقة مع أهلها لزوجها الحالي، ثم المتاعب التي عانتها من زوجها المتعاطي، فقصة ابنها المشلول.

عيوب كثيرة يعاني منها الفيلم من قصة غير واقعية، وسرد درامي يفتقر للمنطق، وصدف عديدة جدا ً فما بين مشهد ومشهد تشهد العديد من الصدف اللاواقعية جدا، وبجانب كل ذلك أداء تمثليي مباشر ومبالغة في ردات الفعل.

الفيلم من إخراج السعودي سمير عارف وهو المخرج التي كانت بدايته مبشرة جدا ً وقدم العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية المميزة مثل ٣٧ درجة، وبعض حلقات طاش لكن بعد ذلك تفاوتت مستويات أعماله التلفزيونية والسينمائية، وهو يحتاج للتجديد في أفكاره وأدواته.

"من ذاكرة الشمال "

ضمن فعاليات اليوم الرابع يعرض فيم (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبدالمحسن المطيري.

يستعرض الوثائقي "من ذاكرة الشمال" مايقارب عشر قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة مابين 1990-1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وتعد حرب الخليج من الموضوعات المهمة التي لم يتم التطرق لها بشكل كافي دراميا وسينمائيا، وتم تصوير الفيلم في مدن متعددة من المملكة العربية السعودية ويعرض الفيلم لقطات وصور تعرض لأول مرة ضمن نطاق السينما السعودية وقد شارك في الفيلم مايقارب 15 ضيفاً يقدمون ذكرياتهم ومواقف متباينة اثناء ازمة الخليج