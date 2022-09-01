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إيلاف من فينيسيا: افتتحت فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٧٩ ويستمر حتى العاشر من سبتمبر.

وكعادة المهرجان حصل على أهم وأجمل أفلام العام لتتضمنها عروض المسابقة ، منفتحا ً على جميع مختلف الأنماط السينمائية وعلى أفلام المنصات كذلك، حيث تعرض ثلاث أفلام سينمائية جميعها من إنتاج منصة نتفليكس أولها فيلم الإفتتاح الذي عرض بالأمس "White Noise" إضافة لعدد من الأفلام المنتظرة وهي "Bardo" و "Blonde".

فيلم الإفتتاح "الضوضاء الأبيض" ضم أسماء كبيرة مثل آدم درايفر، وجريتا جيرويج، ودون تشيدل، من تأليف وإخراج نوح بومباخ مخرج الفيلم الفائز بالأوسكار قبل عامين عن (قصة زواج) Marriage Story ".

وتم اقتباس فيلم "الضوضاء الأبيض" من رواية عام 1985 التي تحمل الاسم نفسه للكاتب دون ديليلو، ويعتبر الفيلم الروائي الحادي عشر للمخرج نوح بومباخ والأول الذي لا يستند إلى قصة أصلية خاصة به. ومن المقرر عرض الفيلم بالولايات المتحدة في 25 نوفمبر قبل عرضه في 30 ديسمبر على شبكة Netflix.

كلاسيكيات البندقية

يعرض هذا القسم العروض العالمية الأولى لمجموعة مختارة من أفضل ترميمات الأفلام الكلاسيكية التي نفذتها العام الماضي مكتبات الأفلام والمؤسسات الثقافية والإنتاج في جميع أنحاء العالم الملتزمة بالحفاظ على التراث السينمائي وتنميته. ومن أهم هذه الأفلام المعروض فيلم "TEOREMA" للمخرج الايطالي بازوليني ويعرض في هذا القسم قرابة ١٩ فيلم من أهم الكلاسيكيات العالمية .

تواجد سعودي ممثل بهيئة الأفلام السينمائية

تشارك هيئة الأفلام السعودية في الـدورة الــ79 من مهرجان البندقية السينمائي، وتهدف هيئة الأفلام من مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وتكثيف علاقاتها بصناع الأفلام في العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، والترويج لبرنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية للتصوير داخل المملكة، حيث ستقدم الهيئة في المهرجان ورش عمل لعرض مزايا البرنامج على صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين الدوليين.

وتسلّط الهيئة خلال مشاركتها الضوء على صناعة الأفلام في المملكة والتجارب الناجحة فيها، ودعم المواهب السعودية من خلال تعزيز حضورها في المنصات السينمائية الكبرى وإيجاد فرص التطوير والنمو لها عبر الشراكات الدولية الفاعلة .

ويحضر هذا العام عدد من الصناع السينمائيين السعوديين من مخرجين وممثلين على رأسهم ( محمد السلمان ، توفيق الزايدي ، محمد العطاوي ) ممن انتهوا مؤخرا ً من أفلامهم الطويلة والمنتظر عرضها في قادم الأيام، بجانب ذلك تشارك الجمعيات السعودية السينمائية وجمعية الأفلام ممثلة بمنسوبيها في هذا المهرجان لزيادة الإحتكاك والخبرات مع أهم العاملين في المجال السينمائية