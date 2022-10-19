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إيلاف: من المقرر ان تحيي إليسا وهيفاء وهبي حفلًا غنائيًا مشتركاً يوم 28 أكتوبر بمنطقة بوليفارد رياض سيتي الذي ستنطلق نسخته الثالثة تحت شعار "فوق الخيال" خلال أيام.

حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن الحفل في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر قال فيها: "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي"



تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر 😎🔥

على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي#موسم_الرياض pic.twitter.com/sePmktlJRL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2022

وسيبدأ موسم الرياض بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22 أكتوبر، وسيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم Boulevard World وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية.

كما سيتضمن تيليفريك إلى بوليفارد الرياض سيتي يتسع إلى 3 آلاف زائر في الساعة، كما تم تطوير هذه المنطقة بإضافة إلى 12 مطعماً ومقهى جديداً.

سيشهد بوليفارد الرياض سيتي 25 مسرحية عربية وعالمية جديدة، 7 منها سعودية، وحفلات أسبوعية طوال الموسم، سيكون هناك 15 منطقة في جميع أنحاء الرياض تستهدف جميع فئات المجتمع خلال موسم الرياض 2022.