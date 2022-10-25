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إيلاف: طرحت المغنية الأميركية تايلور سويفت أغنية مصورة ثانية من البومها الجديد "Midnights" تحمل عنوان "Bejeweled" كتبت كلماتها وأخرجتها بنفسها.

فيديو "مرصع بالجواهر" من بطولة سويفت وتقوم فيه بدور "فتاة المنزل تايلور" ، التي تقضي أيامها في التنظيف بعد تعرضها للإيذاء اللفظي من قبل الأخوات حاييم وزوجة أبيها ، لورا ديرن.

عندما تسمعهم تايلور يتحدثون عن عرض للمواهب في القصر الملكي تتوج فيه الفائزة من قبل الملكة وتقوم بدورها "بات مكغراث" وتحصل على عرض زواج من الأمير الذي يقوم بدوره جاك أنتونوف، بالإضافة لمنحها قلعتها الخاصة، تقرر المشاركة - بمساعدة من العرابة الخيالية ، ديتا فونتيز.

وكانت سويفت قد طرحت الأسبوع الماضي أغنيتها المصورة "Anti-Hero".