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إيلاف: أطلقت "جي إكس آر ريكوردز" (GXR Records)، شركة التسجيلات الموسيقية المملوكة من قبل "غلاكسي راسير" بالشراكة مع "إمباير ريكوردز"، أغنية مصورة جديدة بعنوان "عليك عليك" تجمع النجم ومؤلف الأغاني العراقي سيف نبيل مع نجم البوب المغربي الدوزي.

تعدّ أغنية "عليك عليك" أولّ تعاون موسيقي يجمع الفنانين نبيل والدوزي، وتصوّر قصة حبّ مع احتوائها على عناصر فلكلورية من التراثين المغربي والعراقي. كتب كلمات الأغنية سمير المجاري، وهي من ألحان سيف نبيل وإنتاج عمر صباغ، وتولى إخراجها أحمد المنجد.

وبهذه المناسبة، قال إيليا مصور، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إكس آر ريكوردز": "’عليك عليك‘ هي أغنية رائعة تجمع اثنين من أجمل الأنماط الغنائية في العالم العربي ممثلين بسيف نبيل العراقي والدوزي المغربي. وهي بذلك ليست مجرد تعاون فني بين مغنيين، وإنما تشكّل شراكة حقيقية بين ثقافتين ودولتين جميلتين. نحن فخورون ومتحمسون جداً لإطلاقنا هذه الأغنية، وسنواصل رسالتنا في دعم الفنانين العرب وتعريف الجماهير العالمية بالمشهد الموسيقي العربي".

تعد هذه الأغنية المصورة أول إنتاجات "جي إكس آر ريكوردز" في عالم الموسيقى العربية التجارية. وقد بادرت الشركة مؤخراً إلى افتتاح مكتب لها في الولايات المتحدة، الأمر الذي يمكنها من التركيز على تحقيق هدفها الأساسي في مد جسور التواصل بين فناني المنطقة العربية والفنانين العالميين، وتعزيز الحضور الدولي للفنانين العرب.