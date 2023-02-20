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إيلاف: شاركت الممثلة القديرة جودي دينش، التي تعاني من الضمور البقعي المرتبط بتقدمها بالعمر، أن فقدان بصرها أثر بشكل خطير على قدرتها على قراءة النصوص وحفظها.

قالت الممثلة البالغة من العمر 88 عامًا خلال ظهورها في 17 فبراير ببرنامج غراهام نورتون شو : "لقد أصبح الأمر مستحيلًا" ، ولأن لدي ذاكرة فوتوغرافية ، فأنا بحاجة إلى العثور على آلة لا تقرأ لي جملي فقط ولكنها تخبرني أيضًا بمكان ظهورها على الصفحة".

بالتأمل في رحلتها التمثيلية، والتي تضمنت أدوارًا في أفلام مثل "Belfast" و "Murder on the Orient Express" و "Skyfall" ، أشارت جودي إلى أن حفظ جملها لم تكن مشكلة من قبل.

قالت "كنت أجد أنه من السهل جدًا تعلم السطور وتذكرها". "يمكنني أن اسرد مسرحية "الليلة الثانية عشرة" بأكملها الآن."

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عن مشاكل الرؤية المتدهورة. ففي عام 2021 ، شاركت جودي رؤيتها حول كيفية ضمان استمرارها بالعمل.

قالت خلال حدث لمؤسسة Vision في لندن ، وفقًا لصحيفة The Guardian: "كان عليّ أن أجد طريقة أخرى لحفظ النصوص، وهي أن يكون لي أصدقاء رائعون يكررونها لي مرارًا وتكرارًا." يجب أن أتعلم من خلال التكرار ، وآمل فقط ألا يلاحظ الناس اذا كان ذلك ذو تأثير على الأداء! "

وأشارت الممثلة ، التي لعبت دور البطولة مؤخرًا في فيلم "Allelujah" عام 2022 ، "أنت تجد طريقة للتغلب على الأشياء التي تجدها صعبة للغاية وتتعلم كيفية تجاوزها".