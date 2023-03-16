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إيلاف: كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن جانب من احتفالات عيد الفطر، التي تشهد برنامجاً مميزاً من الحفلات يحييها كوكبة من ألمع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وتقدم الدائرة، بالتعاون مع جزيرة ياس و"لايف نيشن ميدل إيست"، حفلاً للفنان عبد المجيد عبد الله ثاني أيام العيد في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتنظم شركة "سبوت لايت لايف" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حفل "نجوم في العاصمة" مع هيفاء وهبي وناصيف زيتون أول أيام العيد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي.

