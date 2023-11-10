إيلاف: عندما تحقق ممرضة في كيفية وصول مريضة تحت رعايتها تعاني من الشلل الكامل بعد تعرضها لحادث دهس- والتي لا تستطيع التواصل إلا عن طريق الرمش - إلى المستشفى، فإنها تكتشف مؤامرة قتل ملتوية. تدور أحداث الفيلم الرومانسي المثير "Locked In"، من إخراج نور وزي، بين لينا (روز ويليامز) المتزوجة حديثًا ضد حماتها وأمها بالتبني، كاثرين (فامكي يانسن)، حيث تؤدي علاقة غرامية إلى سلسلة من ردود الفعل القاتلة. ولكن من هي الضحية الحقيقية؟

من هم أبطال Locked In؟

فامكي يانسن بدور كاثرين، ممثلة سابقة

روز ويليامز في دور لينا، ابنة كاثرين بالتبني.

فين كول بدور جيمي، ابن كاثرين

أليكس هاسيل بدور الدكتور روبرت لورانس، طبيب جيمي

آنا فريل في دور نيكي ماكنزي، ممرضة كاثرين.

ماذا يحدث في "Locked In"؟

كاثرين، ممثلة هوليوود السابقة، تستيقظ في المستشفى غير قادرة على الحركة. لقد صدمتها سيارة وتعاني من متلازمة الانغلاق - عيناها هي الشيء الوحيد الذي يمكنها تحريكه. من خلال ممرضتها نيكي، نكتشف السبب الذي أدى إلى دخول كاثرين إلى المستشفى. تومض كاثرين، للممرضة التي تتواصل معها عبر لوحة الرسائل عن احرف لتشكل كلمات، عندما تقرأ نيكي الرسالة الصحيحة: جريمة قتل. تبدأ بالبحث عن الحقيقة.

من خلال ذكريات الماضي، نرى لقطات من حياة كاثرين بعد أن تبنّت ابنة صديقتها الراحلة، لينا التي تحب كاثرين كثيراً وكل ما تتمناه أن تعاملها بالمثل. وسرعان ما تصبح قريبة من ابنها جيمي المصاب بمرض مزمن. العلاقة بين جيمي وزوجة ابيه تتوتر بعد وفاة الأب الذي يترك قصره الضخم وثروته لإبنه ليضمن ان تبقى زوجته الى جانبه تهتم به.

في وقت لاحق، يتزوج كل من لينا وجيمي - الأمر الذي يثير استياء كاثرين كثيرًا، تشعر انها لم تعد سيدة القصر وان لينا بشكل ما خانتها وخذلتها، بينما كل هدف لينا من هذا الزواج هو تعزيز روابط العائلة. مع تدهور علاقة لينا وكاثرين، ولينا وجيمي الذي يرفض الخروج من القصر او القيام بأي عمل أو نشاط من اي شكل، تشعر لينا انها سجينة، فهي لا تعرف العالم خارج اسوار القصر، ليس لديها اي اصدقاء، الشخص الوحيد الذي يبدو موجوداً في محيطها وتلتقي به اينما حلت هو روبرت طبيب جيمي، الذي يتقرب منها فتقع في شباكه وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تجر المآسي على عائلة كاثرين حيث تدور أحداث الفيلم في الريف الإنجليزي.