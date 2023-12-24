إيلاف: نددت الممثلة الهوليودية والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي بالسعي لتحقيق العدالة لمجموعة واحدة من الناس، وليس لمجموعات أخرى، وهو أمر قالت إنه موجود "حتى في الأمم المتحدة".

وفي حديثها مع الصحفية والمخرجة السورية وعد الخطيب، قالت جولي إنه قبل 20 عامًا، عندما بدأت العمل على المستوى الدولي، كانت لديها فكرة عن "الأخيار"، سواء كانوا دولًا أو أفرادًا محددين، لكن التجربة اللاحقة أخبرتها أن هذا ببساطة غير صحيح.

وشددت على أن حقوق الإنسان لا تنتشر بالتساوي في جميع أنحاء العالم، وقالت "إن حقوق الإنسان تكون في بعض الأحيان لهؤلاء (البعض) من الناس... (لكنها) لا تكون أبدا لهؤلاء (الآخرين) من الناس". وقالت جولي، سفيرة النوايا الحسنة السابقة لدى الأمم المتحدة ثم مبعوثة خاصة حتى العام الماضي، إن الأمر يتعلق "بالمصالح التجارية"، ووصفت ذلك بأنه "وضع قبيح".

واضافت إنها وجدت هذا الأمر "مثبطًا للهمم" و"مزعجًا"، خاصة "كشخص شهد جرائم حرب بشكل مباشر". وأضافت أن الحكومات والسياسيين وصناع القرار يقدمون الوعود والإعلانات، لكن ذلك غالبا ما يؤدي إلى "لا شيء يتغير ولا شيء مختلف".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الناس غالبا ما ينشأون على فكرة أن "الاستعمار قد انتهى"، إلا أن السيطرة على البلدان النامية وإساءة معاملتها لا تزال مستمرة. "ربما تكون المواقف والسيطرة على البلدان النامية وإساءة معاملتها أسوأ من أي وقت مضى فيما يتعلق بالاستيلاء على الموارد ... والمصالح التجارية (يتم تحديدها) حتى في الأمم المتحدة، التي تتمتع بحق النقض النهائي. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، ".

وفي الشهر الماضي، أدانت جولي القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وحثت على اتخاذ إجراءات ضد العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين. ونشرت صورة للأضرار التي لحقت بغزة على الإنترنت، وكتبت: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد كانت غزة سجنًا مفتوحًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

"40% من القتلى هم من الأطفال الأبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يتعرضون للعقاب الجماعي". وحرموا من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت: "برفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن الدولي من فرضه على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

"نحن نجرؤ على الحلم"

انجلينا هي المنتجة لفيلم "نحن نجرؤ على الحلم" من إخراج وعد الخطيب حول قصة الرياضيين اللاجئين من إيران وسوريا وجنوب السودان والكاميرون الذين يسبحون ويركضون ويقاتلون في طريقهم إلى الفرص والأمان في الدول المضيفة في جميع أنحاء العالم.

يغطي الفيلم مجموعة واسعة من الخلفيات والقصص الشخصية والرياضات الأولمبية، ويكشف عن حياتهم وآمالهم وهم يتدربون للمنافسة على المسرح العالمي، ويظهر حماس الشباب الذين أجبروا على ترك أسرهم ومنازلهم وبلدان ميلادهم من أجل بناء حياة جديدة من لا شيء.

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ويشارك جون ليجيند في إنتاج الفيلم ويقدم الأغنية الأصلية "لا تحتاج إلى النوم".