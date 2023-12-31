إيلاف: شارك المخرج والمنتج تود فيليبس صورًا جديدة من التكملة القادمة لفيلم Joker عبر حسابه على الإنستغرام وعلق على المنشور قائلا: "أتمنى للجميع عطلة سعيدة وسنة جديدة جميلة". "أكتوبر 2024 # جوكر 2."

سيتم إصدار الجزء الثاني – بعنوان Folie à Deux – في 4 أكتوبر 2024، وهو نفس تاريخ الذكرى السنوية الخامسة لفيلم Joker.

تُظهر الصورة الأولى فينيكس في دور الجوكر، ويمكن رؤيته من خلال نافذة صغيرة في باب السجن. وفي الصورة الثانية، تظهر ليدي غاغا في دور هارلي كوين وهي تنظر إلى الجوكر الذي يضع مكياجه الشهير.

شاركت غاغا سابقًا صورة لنفسها في الدور الأيقوني في أبريل، مع اقتراب تصوير فيلم Joker: Folie à Deux من نهايته. وكتبت المغنية والممثلة على إنستغرام: "انتهي التصوير X Harleen"، إلى جانب صورة لها بفستان أسود ومكياج عيون أسود ملطخ.

تحدثت النجمة زازي بيتز التي شاركت في بطولة الجزء الأول عن "العناصر الموسيقية" للجزء الثاني في يونيو، مما يشير إلى أن المشاهدين "سيفاجأون" بها. ستعيد بيتز تمثيل دور صوفي دوموند في الجزء التالي من القصة.

وقالت لمجلة فارايتي: "أعتقد أن الناس سوف يفاجأون". "لا أعتقد أنه سيكون ما يتوقعونه، حيث سيكون موسيقيًا. نحن جميعًا نعبر عن الموسيقى والرقص في حياتنا يومًا بعد يوم. أعتقد أن الأمر سيعمل بشكل جيد حقًا."