إيلاف من لندن: في خطوة تعكس التضامن والدعم العائلي، وجه الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل رسالة داعمة لأميرة ويلز كيت ميدلتون، فيما قال قصر بكنغهام الجمعة إن ملك بريطانيا تشارلز "فخور" بأميرة ويلز لشجاعتها في الحديث عن علاجها بعد الإصابة بالسرطان.

الملك تشارلز فخور

وأوضح المتحدث باسم قصر باكنهام أن تشارلز "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث"، مضيفًا أن الملك "ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية".

هاري وميغان

وفي بيان دعم كيت، أعرب الأمير هاري وميغان ماركل عن تمنياتهما بالشفاء العاجل والخصوصية لكيت وعائلتها في هذه الفترة الصعبة. وقال دوق ودوقة ساسكس لزوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل بأن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام".

تأتي هذه الرسالة التضامنية بعدما كشفت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 42 عامًا، في مقطع فيديو نشرته يوم الجمعة، عن خوضها تجربة علاج كيميائي وقائي لمواجهة مرض السرطان. وكانت كيت قد أمضت فترة في المستشفى في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بعد إجراء جراحة استباقية، والتي أكد مكتبها آنذاك أنها كانت "غير سرطانية".

وبالإضافة إلى رسالة الدعم من هاري وميغان، عبّر المتحدث باسم قصر بكنغهام عن فخر الملك تشارلز بشجاعة أميرة ويلز خلال مرحلة العلاج. وجاءت الرسالة ضمن بيانات كثيرة داعمة لأميرة ويلز، التي قالت في مقطع فيديو، الجمعة، إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد إصابتها بالسرطان.

وكانت كيت (42 عاما) قد أمضت أسبوعين في المستشفى خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما خضعت لجراحة قال مكتبها حينها إنها "غير سرطانية".