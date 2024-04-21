القاهرة: أوضح طبيب مصري، أعراض المرض الخطير الذي أصاب الفنان الراحل صلاح السعدني، واعتبر أن غزارة الأعمال الفنية للراحل تسببت في إصابته بمرض الألزهايمر في آخر عمره.

وقال الدكتور أنور الأتربي، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس في القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" إن "الإنتاج الفني لصلاح السعدني كان غزيرا جدا، مما تسبب في إصابته بمرض الألزهايمر في آخر عمره".

وأضاف أن"أمراض فقد الذاكرة تكون وراءها إصابات متعددة في الأوعية الدموية المخية، ولكن نتائج العلاج حاليا أصبحت أفضل كثيرا في التقليل من شدة مرض الألزهايمر".

وأشار إلى أن "مرض الألزهايمر يأتي وعمر الإنسان فوق الـ50 عاما، ولا يوجد أي حماية للمرض، مرض النسيان يأتي مثلما تأتي السحابة بالأمطار".

وأكد الأتربي: "يحدث تعفن للمخ عند حدوث مرض الألزهايمر، وتكون هناك أعراض تسبق المرض تكمن في الإصابات بالأوعية الدموية المخية والجلطة المخية".

وقد عانى الفنان الراحل في أخر سنواته من مرض الألزهايمر إلى جانب مشاكل كبار السن الجسدية الشائعة، و كان سبب وفاة السعدني هو ضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم نتيجة كبر السن ومرحلة الشيخوخة ولكنه عانى في الفترة الأخيرة من الألزهايمر، وهو مرتبط بالحالة الذهنية والإدراكية.

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عاما، وشهدت جنازته السبت حضور عدد كبير من نجوم الفن، وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني.

لحظاته الأخيرة

كشف الفنان المصري محمود البزاوي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني، حيث قال لموقع "القاهرة 24" وفاة صلاح السعدني طبيعية "ومدخلش أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان كويس جدا لآخر لحظة".

من جانبها، قالت الفنانة لوسي للموقع ذاته: "أنا كنت بحاول أكلم الفنان صلاح السعدني ومكنش بيرد، ساعات كان بيرد وهو كان في فترة صعبة شوية، وأنا مبحبش أتقل على الناس اللي بتبقى تعبانة".

وأضافت لوسي: "أسرته مكنتش بتخلي حد يشوفه، وهو من وقت مسلسل الباطنية وهو كان تعبان ووقع مننا أكتر من مرة واتنقل المستشفى، وأنا كنت بتصل عليه، وساعات كان بيتصل عليا، والبقاء والدوام لله".

وشارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستغرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

مسيرة أعماله

ولد صلاح السعدني في 23 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

أول أعماله كان مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).