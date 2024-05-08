إيلاف من الرياض: في مسعاها لتعزيز محتوى منصاتها الرقمية وأدائها على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت قناة "الثقافية" 3 برامج جديدة على حسابها: الثقافية – أزياء @tha_azyaa وهي منصة تفاعلية من قلب عالم الموضة والأزياء.

تأتي هذه الخطوة دعماًمن وزارة الثقافة للحضور الإعلامي الرقمي لصنّاع المحتوى الثقافي المتخصص في هذا القطاع، وتمكين المواهب السعودية والشركات المحلية العاملة فيه.

أسرار دولابي

أول تلك البرامج هو "أسرار دولابي" من تقديم هنوف الجعيد، ويتطرّق البرنامج إلى عالم الموضة المتغير والمتجدد في كل يوم، ويكشف أسرار الموضة النسائية وأساليب تنسيق الملابس بطريقةٍ تلائم كل امرأة عصرية تسعى إلى التألق.

يتضمن البرنامج عدداً من الفقرات ابتداءً من نصائح اللوك اليومي إلى إرشادات اختيار الإطلالات المختلفة للمناسبات وغيرها.

في هذا السياق، تقدم خبيرة المظهر هنوف الجعيد أفكارا وملاحظات ونصائح تساعد النساء على تمكين حضورهنّ وتعزيز تميّزهن وثقتهن.

مراية رنيم

البرنامج الثاني هو "مراية رنيم" من تقديم رنيم التركي وجمال جعفر،و يأتي البرنامج ليضيء على فن الميك أب بمختلف جوانبه ضمن إبداعات تزخر بالألوان والابتكارات بداية من الأساسيات العملية في هذا الفن وصولاً إلى أبرز اتجاهات الموضة والجمال وما يناسبها من أنماط المكياج.

ويتم تقديم كل ذلك ضمن رحلة فريدة تعكس هوية كل امرأة، وتقدّم خبيرة التجميل رنيم التركي نصائحها للحصول على إطلالات تنبض بالجمال والتألق في مختلف المناسبات والأوقات.

طرف الخيط

أخيراً وليس آخراً، يحمل برنامج "طرف الخيط" مع ساره العوض المتابعين إلى عوالم الأزياء التراثية السعودية، متوقفاً عند تاريخها الحافل وما يعكسه من تقاليد وعادات كل منطقة من مناطق المملكة على اختلافاتها وتنوعها.



يتناول الموسم الأول تاريخ أهم الأزياء التراثية السعودية وهي: العقال، العباية، طيب الشعر، أزياء العرضة، أزياء النساء في مناطق المملكة، الحناء، البشت، الحلي، غطاء الرأس، جهاز العروس، البرقع.. فضلا ًعن الخياطة والتطريز وغيرها.