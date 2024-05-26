إيلاف من كان: يمكن وصف الجوائز الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ77 التي اختتمت مساء أمس، بمفاجآت العائدين وجوائز الغائبين. وذلك بعد نحو أسبوعين قضاها عشاق السينما متنقلين بين الصالات المختلفة لمشاهدة أحدث الإنتاجات السينمائية العالمية.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان، جائزة السعفة الذهبية للفيلم الأميركي "أنورا" للمخرج شون بيكر، لتحصد الولايات المتحدة الجائزة بعد غياب استمر 14 عاماً، أما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب السينما الهندية وفيلم " ALL WE IMAGINE AS LIGHT" الذي أعاد السينما الهندية للمنافسة على جوائز المهرجان السينمائي الفرنسي بعد غياب 3 عقود.

وخلال تسلمه جائزة السعفة الذهبية، تحدث المخرج شون بيكر عن أهمية عرض الأفلام في دور العرض، قائلاً "يحتاج العالم إلى أن يتذكّر أن مشاهدة فيلم على الهاتف الخلوي أو في المنزل ليست الطريقة المناسبة لمشاهدة الأفلام"، مضيفاً "خلال المشاهدة في الصالة نتشارك الحزن والخوف والضحك".

وفيلم "أنورا"، ينتمي لنوعية أفلام الإثارة، من نيويورك ينتقل بين الأحياء الفقيرة إلى الفيلات الفاخرة الروسية، عبر قصة فتاة تقع في حب ابن مهاجر روسي ثري، وكان من أقوى الأفلام المرشحة للفوز بالسعفة الذهبية منذ بداية المهرجان.

وعلى عكس التوقعات التي ذهبت لمنح فيلم "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني محمد رسولوف، السعفة الذهبية. فإن رسولوف الذي وصل إلى كان بعد هروبه من إيران في أعقاب الحكم بالسجن عليه لمدة 8 سنوات بسبب فيلمه الجديد، حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وسط اشادات نقدية بفيلمه السينمائي الجديد، وحصده جائزة الفيبرسي التي أعلنت قبل ساعات من حفل الختام.

لجنة تحكيم المسابقة

وترأست لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرجة والكاتبة الأميركية غريتا غيرفيج، وضمت في عضويتها الكاتبة والمصورة التركية إيبرو جيلان، والممثلة الأميركية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة والكاتبة اللبنانية نادين لبكي، والمخرج والكاتب الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوري-ييدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، وشاهدت 22 فيلم تنافسوا على جوائز المهرجان.

وشهدت النسخة الـ77 من المهرجان، وللمرة الأولى، منح جائزة أفضل ممثلة لبطلات " Emilia Perez"، وهن أدريانا باز، وزوي سالدانيا، وكارلا سوفيا جاسكون، وسيلينا غوميز، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ المهرجان. فيما نال الأميركي جيسي بليمونز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في Kinds of Kindness، وهي الجائزة التي غاب عن تسلمها لعدم حضوره حفل الختام. ونال ميغيل غوميش جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "Grand Tour"، فيما نال كورالي فارجي جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه " The Substance".

وشهد حفل ختام المهرجان تسليم مبتكر أفلام "حرب النجوم"، جورج لوكاس جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله الفنية وسط تصفيق وتفاعل من الحضور، موجهاً الشكر للمهرجان على تكريمه.