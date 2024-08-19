إيلاف من بيروت: في الدراما الاجتماعية "العميل"، التي تُعرض على MBC1 ومنصة شاهد، تلتقي قصتا شقيقين فرقتهما الحياة في الطفولة ليجتمعا مجددًا في مرحلة الشباب، لكن هذه المرة على طرفي نقيض؛ أحدهما يعمل في سلك الشرطة، والآخر عضو بارز في إحدى أشهر عصابات المافيا. تتوالى الأحداث في أجواء مشوقة من الإثارة وحبس الأنفاس.

تبدأ القصة عندما يُكلف خريج أكاديمية الشرطة، أمير، بمهمة خطيرة لاختراق عصابة إجرامية، ليكتشف أن شقيقه المختطف في الطفولة ينتمي إلى هذه العصابة التي تُعد من أخطر المنظمات. العمل مقتبس عن المسلسل التركي الشهير "في الداخل" (Icerde)، وقد تم إعداد السيناريو والحوار للنسخة العربية على يد رامي كوسا، بإخراج بارباروس بيلجن، وإشراف عام سارة دبوس. يضم العمل مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، من بينهم أيمن زيدان، سامر إسماعيل، وسام فارس، وآخرين.

أيمن زيدان: معركة مع "ملحم" لإخراجه من قالب الكليشيه

يتحدث النجم القدير أيمن زيدان عن تجربته في العمل، مشيرًا إلى أنه وجد تحديًا كبيرًا في تجسيد شخصية "ملحم"، الرجل الذي تحول من لحام إلى زعيم عصابة شرس. يقول زيدان: "أردت أن أجعل ملحم شخصية حقيقية من لحم ودم، تتسم بالعمق وتخرج عن النمطية". ويضيف: "عملت بجدية على الشخصية لتسليط الضوء على خلفياتها النفسية والظروف التي قادتها لتصبح ما هي عليه". كما يعبر عن أمله في أن تحقق النسخة العربية من المسلسل نجاحًا بفضل العمل الجماعي والجهود المبذولة.

سامر إسماعيل: "أمير" يعيش تناقضات بين ما يظهره وما يخفيه

يشير سامر إسماعيل إلى أن دوره في المسلسل يجسد صراعًا داخليًا بين الخير والشر. يقول إسماعيل: "أمير يظهر كشخص عنيف ومحتال، لكنه في الحقيقة يسعى لحماية عائلته والعثور على شقيقه المختطف". ويضيف: "هذا العمل لا يشبه المسلسلات المعربة الأخرى، فهو قاسٍ في جوانب معينة، ويحتوي على مشاهد أكشن صُورت بمستوى عالمي".

وسام فارس: سر يغير مسار الأحداث ويكشف الحقيقة

يتحدث وسام فارس عن دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن شخصيته "وسام" تعيش صراعًا مستمرًا مع أمير، وتتنافس معه على جميع الأصعدة. ويضيف: "منذ بداية الأحداث، يكشف سر مهم يقلب الموازين، ويبدأ التنافس بين الشخصيتين على الصدارة في الأكاديمية وحياة المحيطين بهما". كما يعبر عن تقديره لدعم وتوجيهات النجم أيمن زيدان خلال التصوير.