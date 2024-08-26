إيلاف من الرياض: أصدر الفنان السعودي سعد الكلثم أحدث أغانيه بعنوان "كل غايب"، بالتعاون مع شركة بلاتينوم ريكوردز. الأغنية من كلمات مطيع العوني، ألحان ناصر الديكان، وتوزيع بيان استديو. تميزت "كل غايب" بجو من الشجن والحزن، وهو الأسلوب الذي يتقنه الكلثم ويحرص على إيصاله بصدق إلى جمهوره.

سعد الكلثم، الذي بزغ نجمه في برنامج "سعودي آيدول" عام 2022 عندما تألق في أداء أغاني المطرب الراحل محمد عبد الوهاب، يقدم في أغنيته الجديدة معالجة فنية عميقة لمشاعر الشوق والحنين. تعبر كلمات "كل غايب" عن تأثير غياب الحبيب على القلب والروح بطريقة مؤثرة وشاعرية، مما يعكس قدرة الكلثم على لمس القلوب بأدائه العاطفي.

وفي تصريح له، أشار الكلثم إلى أن "كل غايب" تمثل لونًا غنائيًا مختلفًا يؤديه لأول مرة، مما جذب انتباهه ودفعه لاختيارها دون تردد. يعبر الكلثم في أعماله الفنية عن ميله للأغاني التي تتسم بالحزن والشجن، حيث يرى أنها تناسب صوته وشخصيته. كما أكد على حرصه على استشارة زميله الملحن والمغني عبد الله العامري في إصدارته الجديدة.

كلمات أغنية "كل غايب":

كل غايب يغيب إلا غيابك حضر

لك حضور بغيابك حسبي الله عليك

هام فيك الخيال وصاح جرح خضر

ما لقى له مداوي غير لمسة يديك

أخر الليل بكفوف الفجر يحتضر

السهر نام واشواقي بقت تحتريك

أتحراك واللهفه معي تنتظر

ودي أروي ضما عمري معك وارتويك