إيلاف من الرياض: بعد طول انتظار، أطلق الفنان عبد المجيد عبد الله ألبومه الجديد الذي يحكي فيه قصصًا متنوعة من الحب والشوق والعتب والفراق. الألبوم، من إنتاج مجموعة روتانا للموسيقى، يتألف من ستة أغاني تعكس مشاعر العاشق في مختلف حالاته، ويأتي ليعيد الفنان الخليجي الكبير إلى الساحة الغنائية بأغاني مميزة تعاون فيها مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد.



الألبوم يختصر مشاعر الحب المختلفة بين العتب والشوق والاحتياج، مقدمًا للجمهور تجربة عاطفية مميزة من خلال أغانٍ كتبت ولحنت بإتقان. وتضم أغاني الألبوم: "احتاجلك"، "اباعيش"، "حكى واجد"، "يا منيتي"، "أحط راسي"، و"خلاص مابي"، التي تصدرت قوائم الاستماع فور صدورها على مختلف المنصات الموسيقية.





تعاون فني متجدد

عبد المجيد عبد الله، المعروف بـ"أمير الطرب الخليجي"، واصل تعاونه مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد، حيث شكلت هذه الأعمال جزءًا من مسيرتهم الفنية الطويلة والمثمرة. الألحان جاءت لتعكس مشاعر الشوق والندم والاحتياج، فيما حملت الكلمات معاني عميقة أثرت في المستمعين منذ اللحظة الأولى لإطلاق الألبوم.





نجاح على منصات الاستماع

منذ اللحظة التي أطلق فيها الألبوم، تصدرت أغانيه قوائم الاستماع على منصات الموسيقى الرقمية، كما احتلت البحث على مواقع التواصل الاجتماعي. الألبوم حقق انتشارًا واسعًا في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين، وصولاً إلى العراق، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الكلمات والألحان التي أعادت عبد المجيد عبد الله إلى الصدارة.





عبد المجيد عبد الله: سعيد جداً

في أول تعليق له بعد إطلاق الألبوم، قال عبد المجيد عبد الله: "سعيد جدًا بردود الفعل التي تلقيتها، وكل ذلك الحراك الذي حدث بعد إصدار الألبوم. الألبوم هو نتاج مجهود عام كامل، وتعاون مميز مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد، وهو امتداد لرحلتنا الفنية التي بدأناها معًا منذ زمن طويل".

وأضاف عبد الله: "كل أغنية في الألبوم لها قصة، وسأفصح عنها لاحقًا، لكن الأهم الآن أن يستمتع الجمهور بها وأن يرسموا في أذهانهم معاني الأغاني من واقع تجاربهم الشخصية".

الأغاني ومقتطفات منها:

حكى واجد وبـرّر لي كثير اسباب

ماخلّى عذر بالكون الاّ جاب

ناظرته بعيون وداع

حبيبي من يديني ضاع

نـوى بـيـروح ..

ويـبي مني طلب واحد اخير

أقول له مسموح



حضنته حضن أتمنّي احضنه من يوم لاقيته

لكنـي خجلت وقلت وقته يحين وخلّيته

حضن يساوي الدنيا ووجعه

اللي في قلبي الحين حل بيته

وناظرته بعد وبشوق قلتللله فمان الله

بحفظ اللي بيردّك لي بحوله وقوّته يالله



اهلاً وسهلاً ياوجع حبيبي

ياجرح لاتبرا ولاتطيبي

انت اللي باقي منّه وماعندي اعز منّه

اهلاً وسهلاً ياوجع حبيبي



احتاجلك في حياتي يا حياتي تعال

احتاج لك جنب مني بالحقيقة...

مو صدى صوت وخيال

اطلبك وادري.. اني اطلب المحال

بس ما يرضي غروري.. شي اقل من المحال

ابغاك انا بالنور.. ما بي ظلامك

احتاج اجاهر بك فخر.. مخفي غرامك

شفني انا دم ولحم واقف امامك

اوقف امامي.. إشهر الحب هيّا

أحط راسي على صدرك ..

واسلّم على القلب اللي يغليني ..

ولا يقدر يخلّيني

ولو فارقتني غاضب .. يكسّر في عنادك ثم

يردّك لي غصب عنّك .. تراضيني واسلّم

اسلّم لك .. ولاترتاح روحي .. لين اسلّم لك

واسولف لك سوالف للسما ..

تاخذِكْ سِلّم لك ..

وتتوسد سحابه ..واسبقك

للحلم واحلم بك"

خلاص مابي رح بمثلك دعيت الله يبليك

خلاص مابي

كرهت الهوى وكرهت طاريك

روح تفكر بك ترا حالك صعب

فكك عقد نفسك بنفسك يالتعب

خلاص مابي"

يا منيتي وانت تدري انا فيني عتب

يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك من زمان

وانت تدري

تبدا الجفا ثم تهجرني وانا احبك موحرام

اقدّم اعتذاري مين انا حتى اعترض

الصفح عادات الكرام

سامح حنيني واعذره

واللهفه اللي جرّأتني والهيام

اباعيش ولا أبغى أشوفكم يوم القيامة...

يوقف الظالم والمظلوم أمام الحاكم العادل...

جاير المضيوم

وياخذ كل احد حقه امامه

لاجل هذا …

محلل بايح مسامح

ولا ابغى اشوفكم

يوم القيامه

سـامح الله قلبي اللي كان يغليكم

وعيني اللي ماتصدق شوفها فيـكم

كنت في غيبـوبتي بلا وعـي ارجيكم

ذاك اول.. وانا الحين ماابيكم

ابعيش من حقي انا اعيش

انكتب لي عمر ثاني ابنساكم ابعيش

في صدارة التريند

الألبوم لم يكتف بالانتشار على منصات الاستماع فحسب، بل تصدّر الترند على "منصة X" في عدة دول خليجية وعربية، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا العمل الفني المميز.