إيلاف من الرياض: بالتعاون بين "مجموعة MBC" ومايسترو بيتزا، تبدأ MBC1 بعرض أغنية اليوم الوطني السعودي الـ 94 التي تسلط الضوء على قيمة الذكريات واللحظات المتراكمة جيلاً بعد جيل لتخلق حاضر وماضي وذاكرة الوطن والشعب.

يقدم ماجد المهندس الأغنية بصوته، فيما تعيد فكرة الفيديو كليب للأذهان أهمية "خوخة باب المصمك" حيث ما زال هذا الباب اليوم يحمل تذكار أول سهم للفارس الأمير فهد بن جلوي، ليظل رمزاً وطنياً وشاهداً على آثار تلك المعركة التاريخية التي حقق بعدها الملك عبد العزيز -طيّب الله ثراه- وحدة البلاد بإرساء العدل والطمأنينة والأمن.

ولأن أبواب الديار تُفتح على حاضرها وثقافتها وماضيها وتاريخها، تستحضر أغنية اليوم الوطني السعودي الـ 94 "خوخة باب المصمك" كشاهدٍ على الفروسية والكرم والشجاعة والفزعة لتوحيد البلاد وتأسيس الأمجاد، فيما تتعاقب الصور والمشاهد خلال الأغنية لتعكس أهمية القيم والعادات والتقاليد والأسرة والتراث في موازاة التطور والعلم والثورة الحضارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم على كافة الأصعدة.

