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لندن: إلى جانب الملك الجديد، في ما يلي أعضاء الأسرة الملكية البريطانية الأكثر نشاطاً:

الأمير وليام هو الابن البكر لتشارلز وديانا وأصبح وريث العرش. يتمتع بشعبية كبيرة ويعكس مع زوجته كيت صورة زوجين متماسكين وعصريين قريبين من أطفالهما الثلاثة.

في السنوات الأخيرة تولى دورا يزداد أهمية داخل العائلة الملكية حيث دافع عن قضايا مثل الصحة النفسية وحماية البيئة.

كيت ميدلتون هي ابنة مضيفة طيران سابقة جمعت مع زوجها ثروة بإطلاقهما شركات لمستلزمات الحفلات. تزوجت وليام في 2011.

بعد أن أصبحت دوقة كامبريدج، امتثلت عن طيب خاطر للعديد من الالتزامات الممنوحة لها من خلال دورها في العائلة الملكية مع تربية أبنائها الثلاثة جورج (ولد في 2013) وشارلوت (2015) ثم لويس (2018).

لكن ميغن أضرت بهذه الصورة المثالية بعدما اتهمتها بأنها أبكتها في حادثة قبل وقت قصير من زواجها من هاري.

هدأ المشاغب السابق في العائلة بعد فترة أمضاها في الجيش. وقد وقع تحت تأثير ميغن ماركل الممثلة الأميركية السابقة المطلقة والخلاسية.

بدا حفل زفاف عام 2018 في قلعة وندسور لهاتين الشخصيتين القادمتين من عالمين مختلفين تماما أشبه بقصة خرافية... وتحول هذا الزواج بسرعة إلى كابوس للعائلة.

وبعدما أنهكته هجمات الصحف الصفراء باستمرار ضد زوجته، قرر هاري في 2020 أن يبتعد عن العائلة الملكية، ما أحدث زلزالا في المملكة المتحدة. خلال مقابلة مدوية في آذار/مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة الملكية بأنها فقدت الإحساس وبالعنصرية.

وهما يعيشان الآن في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي (مواليد 2019) وليليبت (2021). وفي إطار رغبتهما في الاستقلال المالي وقعا عقودًا مع "نتفليكس" و"آبل تي في+" خصوصاً.

ورثت الأميرة آن الابنة الوحيدة لإليزابيث الثانية والأمير فيليب عن والدتها الإحساس بالواجب وعن والدها الصراحة.

وهي تهوى ركوب الخيل وكانت أول فرد في العائلة الملكية البريطانية يشارك في الألعاب الأولمبية في مونتريال في 1976. لديها ابنان بيتر (مولود في 1977) وزارا (1981)، من زواجها من مارك فيليبس الذي انتهى بالطلاق في 1992.

تزوجت في العام نفسه من الضابط تيموثي لورانس.

وحسب رغبتهما لا يحمل أبناؤها ألقاب نبلاء.

كانت وسائل الإعلام البريطانية تقدمه في أغلب ألأحيان على أنه "الابن المفضل" لإليزابيث الثانية وبقي لفترة طويلة معروفا بمغامراته العاطفية وعسكريا شجاعا لكن حياته لم تخل من الفضائح أيضا التي كان أبرزها اتهامه باعتداءات جنسية في الولايات المتحدة في إطار صلاته مع جيفري إبستين.

حاول دوق يورك الدفاع عن نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في مقابلة تلفزيونية أخفقت.

منذ ذلك الحين، بقي الأمير أندرو الذي اعتبر في أحد الأيام بطل حرب فوكلاند (1982) التي قاتل خلالها في سن الثانية والعشرين كطيار مروحية، بعيدًا عن الأضواء.

لديه ابنتان من زواجه من سارة فيرغوسن التي طلقها: بياتريس (1988) ويوجين (1990).

كونت ويسيكس وآخر الأبناء الأربعة لإليزابيث الثانية والأمير فيليب.

متزوج من صوفي ريس جونز المديرة التنفيذية السابقة للعلاقات العامة ولديهما ولدان الليدي لويز وجيمس ماونتباتن وندسور.

ورثت ابنة آن، زارا عن والدتها الحس الواقعي وشغفها بالخيول.

وهي فارسة بارعة فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن في 2012.

تزوجت من نجم الركبي الإنكليزي السابق مايك تيندال.

أثار نجل الأميرة آن الذي يهوى الركبي الجدل عندما استخدم وضعه كـ "عضو في العائلة المالكة البريطانية" للظهور في إعلان لعلامة تجارية صينية للألبان.