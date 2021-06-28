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إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين مارك برايسون-ريتشاردسون سفيرا جديدا لصاحبة الجلالة لدى جمهورية العراق خلفا للسيد ستيفن هيكي.

وسوف يتولى السفير برايسون-ريتشاردسون الذي كان التحق في السلك الدبلوماسي البريطاني ويتقن اللغة العربية مهام منصبه خلال شهر يوليو 2021.

ومنذ عمله بوزارة الخارجية البريطانية، تسلم السفير برايسون-ريتشاردسون مهام عديدة في داخل الوزارة أو السفارات البريطانية في الخارج.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية العراقي البريطانية ممتدة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديدة بدعم بريطاني في العام 1920 إلى اللحظة.

محطات مهنية

وفي الآتي محطات من الهمات التي كان قام بها السفير المعين لدى العرق:

2019- 2020 وزارة التنمية الدولية/ وزارة الخارجية والتنمية، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا

2014- 2019 وايتهول، مدير وحدة تحقيق الاستقرار

2013- 2014 بغداد، نائب السفير

2013 مقديشيو، نائب رئيس السفير

2011- 2012 وزارة الخارجية، رئيس مجموعة ليبيا، عمليات الشرق الأوسط

2008- 2010 كابول، مستشار سياسي

2008 الخرطوم، نائب السفير (منصب مؤقت)

2006- 2008 وزارة الخارجية، رئيس فريق عملية السلام في الشرق الأوسط

2003- 2006 الخرطوم، نائب السفير ورئيس القسم السياسي والإعلامي

2000- 2002 تفرّغ لتعلم اللغة العربية

1999- 2000 وزارة الخارجية، مسؤول شؤون الاتحاد الأوروبي – جبل طارق

1999 التحق بالعمل في وزارة الخارجية