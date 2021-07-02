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|إيلاف من الرباط : جددت واشنطن ، التأكيد على أنه لا يوجد اي تغيير في موقفها بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن الاعتراف بمغربية الصحراء سيظل موقف إدارة الرئيس جو بايدن.
وشدد برايس على القول إنه ” ليس هناك تغيير ” حول هذه القضية، وذلك في تأكيد واضح لاستمرار موقف الولايات المتحدة بشأن سيادة المغرب على الصحراء .
وكانت واشنطن قد اعترفت بمغربية الصحراء من خلال إعلان رئاسي، وقعه الرئيس السابق دونالد ترمب في 10 ديسمبر الماضي.
وجرى توزيع نص الإعلان بعد ذلك على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
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