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إيلاف من لندن: لأول مرة منذ يناير، تم تسجيل أكثر من 32000 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأرقام اليومية الصادرة عن الحكومة البريطانية، مع الإبلاغ عن 33 حالة وفاة.

وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 26.068 حالة إصابة و14 حالة وفاة.

وتزامنا، تم إعطاء 238937 جرعة أخرى من لقاح كورونا يوم الثلاثاء 85811 جرعة أولى و153126 جرعة ثانية.

وواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون أسئلة من لجنة الاتصال القوية بعد ظهر اليوم الأربعاء، بما في ذلك حول موضوع كورونا وتأثيره على البلاد.

رسم بياني بحالات الاصابة بكورونا في بريطانيا في آخر 24 ساعة

في وقت سابق اليوم، اتهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر السيد جونسون بوضع البلاد في مسار "صيف من الفوضى والارتباك" بخططه لنقل البلاد إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من خارطة الطريق للخروج من الإغلاق في 19 يوليو.

متغير جونسون

خلال تبادل الكلمات التي أضفت أجواء من السخونة في (أسئلة رئيس الوزراء) في على جلسة مجلس العموم العاصفة، قال السير كير: "لنكن واضحين لماذا معدلات الإصابة مرتفعة للغاية، لأن رئيس الوزراء سمح لدلتا أو يمكننا أن نسميها" متغير جونسون "- بدخول البلاد".

رسم بياني بحالات الوفاة بكورونا في بريطانيا في آخر 24 ساعة

ورد جونسون إن الحكومة تتخذ "مقاربة حكيمة" من خلال "الابتعاد عن العزلة الذاتية نحو الاختبار على مدار الأسابيع القليلة المقبلة".

لكنه رفض مرارًا وتكرارًا تحديد عدد الأشخاص الذين يتوقع أن يخضعوا للعزل الذاتي هذا الصيف، أو عدد الوفيات والحالات الاستشفائية وحالات كورونا الطويلة التي اعتقد أنها قد تحدث بعد تخفيف القيود في 19 يوليو.

وعلى صلة، أبلغ وزير النقل، غرانت شابس ، لجنة النقل البرلمانية في وقت سابق أنه اعتبارًا من 19 يوليو، يمكن أن يكون للطائرات والقطارات والحافلات قواعد خاصة بالفيروس التاجي، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.

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