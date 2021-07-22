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ستوكهولم: وقع حارسا سجن رهينة سجينين خطرين في السويد لم يفرجا عنهما سوى بعد تسع ساعات من المفاوضات وتسليم حوالى 20 بيتزا بالكباب إلى الموقع.

ولم يتعرّض الحارسان اللذان أفرج عن كلّ منهما على حدة "لإصابات وعادا إلى عائلتيهما"، وفق ما قالت ستينا ليلز الناطقة باسم إدارة السجن لوكالة فرانس برس.

وقرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (1,30 بتوقيت غرينيتش)، تمكّن سجينان في سجن هالبي الخاضع لحماية مشدّدة بالقرب من مدينة إسكيلستونا من الدخول إلى الحيّز المخصص لحرّاس السجن، وفق توركل أومنل، أحد المسؤولين عن إدارة الموقع.

وكان في الداخل حارسان احتُجزا رهينة، فأُرسل وسيط إلى الموقع قبل حشد عناصر الشرطة، بحسب أومنل.

وقد فرض السجينان اللذان يقضيان عقوبة بتهمة القتل شرطين للإفراج عن الرهينتين هما، بحسب وسائل إعلام سويدية، مروحية للفرار على متنها و20 بيتزا عليها لحم كباب للسجناء كافة.

وتمّ بالفعل تسيلم البيتزا، بحسب ما أكدت ليلز لوكالة فرانس برس. كما أفاد مطعم محلي للبيتزا بتلبية هذه الطلبية وبانقطاعه من اللحم.

وقال صانع البيتزا بشار توما للتلفزيون العام "اس في تي" إن إدارة السجن "لم توضح كثيرا ماهية الأمر. اكتفوا بطلب البيتزا وأتوا لأخذها من دون أن يدفعوا لي".