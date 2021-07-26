قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ليما: أفاد مصدر عسكري أن قائد القيادة المشتركة للقوات المسلحة في البيرو الجنرال سيزار أستودِيُّو قدم استقالته الأحد بعد ثلاثة أيام من إعلان فوز اليساري بيدرو كاستيو في الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر من القيادة المشتركة للقوات المسلحة لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته "الاستقالة مؤكدة ولن نعطي مزيدا من التفاصيل".

وبحسب صحيفة "بيرو 21"، طلب الجنرال أستوديو أن يتقاعد الأربعاء 28 تموز/يوليو، يوم تنصيب الرئيس المنتخب كاستيو. واستبعد الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي ربط هذه الخطوة بفوز كاستيو.

كان الجنرال أستوديو (60 عامًا) مسؤولًا عن القيادة المشتركة للقوات المسلحة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نظمت مجموعة من الضباط المتقاعدين مسيرات لدعم المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري لكن الضباط الحاليين لم يشاركوا فيها كما يقتضي الدستور.

كاستيو



وأعلن كاستيو (51 عاما) رئيسا للبلاد الاثنين وسيتولى منصبه الأربعاء يوم الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال بيرو في 28 تموز/يوليو 1821.

وسيؤدي اليمين رمزياً في اليوم التالي على أن يشارك في الحفل زعماء دول الجوار وكذلك ملك إسبانيا فيليبي السادس.