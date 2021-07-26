قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في لبنان أن رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي يكلف تشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3، وذلك في ختام يوم من الاستشارات النيابية الملزمة، أجراها الرئيس ميشال عون.

وبعد صدور مرسوم التكليف، صرح ميقاتي في القصر الجمهوري: "أبلغني فخامة الرئيس نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وتكليفي تشكيل الحكومة الجديدة".

أضاف: "شكرت فخامته وسعادة النواب جميعا، من سماني ومن لم يسمني، وأتمنى ان نتعاون جميعا لايجاد الحلول المطوبة".

تابع: "دستوريا من الضروري ان احصل على ثقة السادة النواب، ولكن في الحقيقة أنا أتطلع الى ثقة الناس، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة، لأنه لوحدي لا املك عصا سحرية ولا استطيع ان اصنع العجائب. نحن في حالة صعبة جدا، وقد سألني احد الصحافيين الآن لماذا انا حزين؟ طبعا المهمة صعبة ولكنها تنجح اذا تضافرت جهودنا جميعا وشبكنا ايدينا معا، بعيدا عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها، ومن لديه اي حل فليتفضل. انا اليوم خطوت هذه الخطوة، وكنت مطلعا على الوضع، ولذلك اقول، نعم نحن كنا على شفير الانهيار، وكنا امام حريق يمتد يوميا ويكاد يصل الى منازل الكل، لذلك اخذت بعد الاتكال على الله قرار الاقدام وان أحاول وقف تمدد هذا الحريق، اما اخماد الحريق فيقتضي تعاوننا جميعا، وعلينا ان نكون معا. أعلم ان الخطوة صعبة ولكنني مطمئن، ومنذ فترة وانا ادرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، وقناعة أنه حان الوقت ليكون احد في طليعة العاملين على الحد من النار، لما كنت اقدمت على ذلك".

أضاف: "بإذن الله وبمحبة الجميع، وجميع اللبنانيين واللبنانيات، ادعو الى ان نكون معا، واتمنى عدم الرد على ما يقال، والمهم ان نستمر، وانا متأكد انه بالتعاون مع فخامة الرئيس، وقد تحدثت معه للتو، سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن اولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وانهاضه".

وختم: "يبقى ان اقول انه يحكى الكثير في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني اخذت على عاتقي الا ارد، وخير الكلام ما قل ودل".

وصدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: "بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ستجري إستشارات التأليف في مجلس النواب - ساحة النجمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر غد الثلاثاء الواقع فيه 27 تموز (يوليو) 2021".

ونال ميقاتي دعم كتل "المستقبل" و"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي"، و"الوسط المستقل"ن و"الكتلة القومية الاجتماعية" و"التكتل الوطني".

ولم تسم كتل "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"الأرمن" أحدًا لرئاسة الحكومة.

أما "اللقاء التشاوري"، فنال ميقاتي تسمية نائبين منه، هما عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، فيما امتنع النائبان فيصل كرامي والوليد سكرية عن التسمية.

بالسبة إلى النواب المستقلين، فقد سمى النواب إيلي الفرزلي وتمام سلام وإدي دمرجيان وميشال ضاهر وجان طالوزيان وجهاد الصمد ميقاتي، وامتنع النواب أسامة سعد وشامل روكز وجميل السيد عن التسمية، فيما سمى النائب فؤاد مخزومي السفير نواف سلام، وتغيب النواب نهاد المشنوق وطلال أرسلان ومصطفى الحسيني عن الاستشارات.