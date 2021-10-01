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إيلاف من لندن: أعلنت السلطات البريطانية تم اعتقال نشطاء من منظمة عزل بريطانيا- Insulate British التي تعنى بالمناخ حيث قامت المجموعة بإغلاق ثلاثة تقاطعات للطرق السريعة.

وفي اليوم العاشر من الاحتجاجات التي قررتها المنظمة لثلاثة أسابيع، قالت شرطة العاصمة لندن، إنه تم اعتقال 39 شخصًا بعد أن جلس المتظاهرون على الطريق عند الدوارات عند تقاطع 3 من الطريق الدولي السريع M4 بالقرب من مطار هيثرو والتقاطع 1 من الطريق السريع M1 عند تقاطع برنت يوم الجمعة.

وقام أعضاء آخرون في مجموعة العمل المناخي، وهي فرع من حركة (تمرد الانقراض)، بإغلاق دوار عند تقاطع 25 من الطريق السريع M25 عند والتهام كروس على الحدود بين شمال لندن ومقاطعة هيرتفوردشاير في حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

طوابير مرور

وقام البعض بلصق أيديهم على الطريق والبعض الآخر قيد نفسه بالسلاسل. وتسبب هذا الإجراء في طوابير مرور طويلة، مما دفع السائقين إلى إصدار صفير بأبواقهم في حالة إحباط، مع رفع أحدهم لافتة من يدي أحد النشطاء.

وقالت منظمة Insulate British إن من بين المتظاهرين ثمانية أشخاص تم إطلاق سراحهم من حجز الشرطة يوم الخميس بعد إغلاق الطريق M25 عند تقاطع 30 في إسيكس، وآخرين تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتُظهر الصور بعض النشطاء وهم يقيّدون أيدي الشرطة ويقتادونهم بعيدًا. وقالت الشرطة إن المتظاهرين أغلقوا الطريق السريع M4 في حوالي الساعة 8:27 صباحًا.

وكان الضباط في مكان الحادث في غضون 13 دقيقة وتم تنظيف الطريق بحلول الساعة 9 صباحًا، مع اعتقال 13 شخصًا للتخطيط لتنفيذ إزعاج عام.

تحديث منازل بريطانيا

يذكر أنه من جماعة الناشطين Insulate Britain وفقا لموقع الجماعة تطالب الحكومة البريطانية بإجراء تعديل تحديثي لجميع المنازل في المملكة المتحدة لجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، من أجل تلبية أهداف تغير المناخ في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية باريس.

وفقًا للموقع، فإن 29 مليون منزل في البلاد هي "أقدم وأقل مخزون من المساكن الموفرة للطاقة في أوروبا"، حيث يأتي ما يقرب من 15٪ من إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة من تدفئة المنازل.

وقال النشطاء إن المملكة المتحدة "تحتاج إلى برنامج وطني لترقية كل منزل تقريبًا"، لكن الحكومة "ليس لديها استراتيجية وطنية قوية طويلة الأجل مع آلية تمويل قائمة لتعديل منازلنا".

وأطلقت الجماعة عريضة تضم مطلبين رئيسيين يجب أن تفي بهما الحكومة قبل توقف الاحتجاجات، وهما التمويل الكامل وتحمل مسؤولية عزل جميع المساكن الاجتماعية في بريطانيا بحلول عام 2025.

ثم إعداد خطة وطنية ملزمة قانونًا في غضون أربعة أشهر لتمويل وتحمل مسؤولية التعديل التحديثي الكامل للعزل، بدون تكاليف خارجية، لجميع المنازل في بريطانيا بحلول عام 2030.