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طوكيو: كان رجل تعتبره الشرطة مشتبها به محتملا في حريق مميت اندلع الجمعة في طابق من مبنى تجاري في وسط أوساكا يضم عيادة تقدّم خدمات الطب النفسي والعام، في حال حرجة السبت، وفق تقارير، وذلك بعد يوم من الحادث الذي أسفر عن مقتل 24 شخصاً.

ونقل المشتبه به البالغ 61 عاماً والذي كان مريضاً نفسياً يتردّد على هذه العيادة إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وفق ما نقلت محطة "إن إتش كاي" الرسمية عن مصادر في الشرطة.

وتحقّق الشرطة في صلة محتملة للحادث بحريق صغير اندلع في منزل الرجل قبل 30 دقيقة وفقاً للمحطة التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" اليومية.

ويوم الجمعة، اندلع حريق في الطابق الرابع الذي يضم عيادة تقدّم خدمات الطب النفسي والعام من مبنى تجاري في وسط أوساكا، كبرى مدن غرب اليابان، مؤلف من ثمانية طوابق وقد تمكّن عناصر الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده بعد نصف ساعة تقريباّ.

حريق متعمد محتمل

وأكّد مسؤول في إدارة إطفاء المدينة حصيلة حريق العيادة والذي تتعامل معه الشرطة على أنه حريق متعمد محتمل.

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس "في المجموع، قتل 24 شخصاً وأُصيب أربعة. لا نعرف ما إذا كانت حالتهم حرجة أم لا".

وبحسب وسائل إعلام يابانية، فإنّ معظم الضحايا أُصيبوا بتسمم بأول أكسيد الكربون وربما حوصروا داخل الطابق بسبب عدم تمكنهم من الخروج.

وشاهد بعض المرضى رجلاً يضع كيساً ورقياً فيه سائل قابل للإشتعال بجوار مدفأة، ثم ركله لإشعاله، وفق التقارير.

وأوساكا، هي مركز اقتصادي رئيسي وثاني أكبر مدينة في اليابان بعد منطقة طوكيو الكبرى.

وتعتبر الحرائق المميتة نادرة الحدوث في اليابان التي لديها معايير بناء صارمة، كما أنّ الجرائم العنيفة نادرة أيضاً.