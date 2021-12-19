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قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارا وقع في بنك في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وأصيب العديد من الأشخاص الآخرين في الانفجار الذي يعتقد أنه نجم عن تسرب غاز من مجاري الصرف الصحي.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن العديد من الأشخاص دفنوا تحت الأنقاض. وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث تحطم النوافذ والأبواب في مبنى بنك حبيب وتضرر المركبات المجاورة وتناثر الوثائق في الشارع.

وقال ضابط الشرطة سرفراز نواز للصحفيين: "فرق المتفجرات التابعة لنا تحاول التأكد من طبيعة الانفجار، لكن من الواضح أن الهيكل شيد على مصرف وأن الغاز قد يكون سببا محتملا".

وفي بيان على موقع تويتر، قال حبيب بنك إن "حادثة مؤسفة، تضمنت حصول انفجار، وقعت في فرعنا" ظهر اليوم السبت.

وأضاف: "متعاطفون مع العائلات الثكلى".