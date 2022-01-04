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إيلاف من لندن: قال قاض أميركي إن قرارا سيتخذ "قريبا جدا" بشأن ما إذا كان ينبغي رفض الدعوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي التي رفعتها فرجينيا جيوفري ضد الأمير البريطاني أندرو.

وتقاضي جيوفري، المعروفة سابقًا باسم فيرجينيا روبرتس ، أندرو بعد أن زعمت أنه "ارتكب اعتداءًا جنسيًا وضربًا عليها" عندما كانت مراهقة.

ويحاول المحامي أندرو بريتلر الذي يمثل الأمير أندرو، دوق يورك رفض الدعوى المدنية من قبل قاض في نيويورك.

وخلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، قال السيد بريتلر إن السيدة جيوفري "تحتاج إلى حبس نفسها في قصة الآن" حيث طالبها بتقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتداء الجنسي المزعوم عليها من قبل الأمير اندرو.

محامي أندرو

وقال محامي دوق يورك، أمام القاضي لويس كابلان إن السيدة جيوفر "لا توضح ما يفترض أنه حدث لها على يد الأمير أندرو".

وقال: "ليس لدينا حتى موعد أو وقت أو مكان آخر غير الشقة، ولا نعرف متى حدث ذلك. إنها لا تشرح ما هي هذه الإساءات المزعومة".

وأضاف: "لا نعرف تفاصيل هذه المزاعم وقد حان الوقت لأن نفعل ذلك قبل أن يضطر الأمير أندرو للرد على هذه المزاعم الخطيرة للغاية".

ومع ذلك ، أصر القاضي كابلان على أن السيدة جيوفري "ليست ملزمة بفعل ذلك في شكوى" ، مضيفًا: "أنا أفهم وجهة نظرك ، إنه ليس القانون".

وعندما قال محامي الدوق "لا نعرف ما هو السلوك؟"، رد القاضي: "الجماع اللاإرادي. لا شك في معنى ذلك".

وجادل السيد بريتلر بأنه "لا ينبغي استدعاء الأمير أندرو إلى هذه المحكمة بعد 20 عامًا" من وقوع الاعتداء المزعوم، واضاف ان "الشهود يموتون وقد يتم حبس الشهود".

وقال محامي الدوق للمحكمة إنه يجب "رفض الدعوى نهائيا" ، مدعيا أنها "غير عادلة" و"غير عادلة".

وثيقة تسوية

وجاءت الجلسة بعد يوم من إعلان تسوية عام 2009 بين جوفري والممول الأميركي المشين جيفري إبستين، وكشف عن موافقته على دفع 500 ألف دولار لها (370 ألف جنيه إسترليني) لإنهاء مطالباتها القانونية ضده.

وقالت الوثيقة إن السيدة جيوفري وافقت على "الإفراج عن" إبستين "و" تبرئته وإرضائه وإبراء ذمته إلى الأبد "و" أي شخص أو كيان آخر يمكن أن يكون مدرجًا في قائمة المدعى عليهم المحتملين ".

لكن محامي جيوفري، ديفيد بويز، قال لجلسة يوم الثلاثاء إن أندرو لا يمكن اعتباره "متهماً محتملاً" في الدعوى القضائية لعام 2009.

وقال السيد بويز: "الادعاء الوحيد الذي تم التأكيد عليه في فلوريدا في قضية عام 2009 التي شملت الأمير أندرو كان التهمة الثالثة التي كانت لنقل شخص ما لغرض ممارسة الجنس غير القانوني.

لا ادعاء

ونوه إلى أنه "لا يوجد ادعاء بأن الأمير أندرو هو من قام بالنقل. ليس هناك ادعاء بأن الأمير أندرو يقع في فئة الأشخاص الذين كانوا يقومون بالاتجار. لقد كان شخصًا تم الاتجار بالفتيات له".

وقال القاضي كابلان للطرفين إنه سيتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيرفض القضية المرفوعة ضد الدوق "قريبًا جدًا"، وقال: أقدر الحجج والعاطفة، وسيكون لديكما قرار في القريب العاجل".

وتزعم جيوفري أن إبستين تاجر بها لممارسة الجنس مع الأمير أندرو عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم تصويرها مع الأمير وجيسلين ماكسويل خلال الفترة التي حدث فيها الانتهاك الجنسي المزعوم.

وأدينت ماكسويل الأسبوع الماضي بتهمة تجنيد فتيات قاصرات للاعتداء الجنسي من قبل صديقها السابق إبستين، الذي انتحر في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

ونفى الأمير البريطاني أندرو، الذي لم توجه إليه أي تهم جنائية، بشدة المزاعم ضده.