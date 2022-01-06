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باريس: من المقرّر أن تجري محاكمة الاستئناف في باريس في اعتداءات كانون الثاني/يناير 2015 على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة ومتجر يهودي، بين 12 أيلول/سبتمبر و21 تشرين الأول/اكتوبر 2022، حسبما قال مصدر قضائي الأربعاء.

واستأنف شخصان فقط من أصل 11 أدينوا من قل محكمة الجنايات الخاصة في كانون الأول/ديسمبر 2020، وستُعاد محاكمتهم في باريس.

وحكم على علي رضا بولات بالسجن 30 عامًا بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، والتي خلّفت 17 قتيلًا.

كذلك، استأنف الحكم عمار رمضاني المحكوم عليه بالسجن 20 عامًا بعد إدانته بتهمة الانتماء إلى عصابة للجرائم الإرهابية.

وكان الادّعاء قد شكّل "استئنافًا عرضيًا" أمام المُدانيْن لإعطاء محكمة الجنايات إمكانية تشديد الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى.

وكان الادّعاء قد طلب الحكم بالسجن مدى الحياة على علي رضا بولات وهو المتّهم الوحيد بين المتهمين الـ11 الآخرين الذي مثل أمام محكمة الجنايات الخاصة بتهمة "التواطؤ". وطُلب الحكم بالسجن 17 عامًا على عمار رمضاني.

ولم يستأنف الأشخاص التسعة الآخرون الذين أُدينوا لدورهم في الاعتداءات الحكم الصادر في حقهم. لذلك فإن أحكامهم التي تراوح بين أربع سنوات و18 عامًا، تُعتبر نهائية.