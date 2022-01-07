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هل سعي الغرب لتكون الطاقة الخضراء مسؤولة عن الاضطرابات الحالية في كازاخستان؟ وما الذي قد يوحي به هذا بشأن الروابط بين السياسة البيئية وخيارات الطاقة والاستقرار الجيوسياسي لمنطقة أوراسيا؟

إيلاف من بيروت: تذكر أنه لسنوات، بدت الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وكأنها تُظهر هالة من عدم الاستقرار. تلاشت سلسلة من الاحتجاجات السياسية في مصر في عام 2008، ولم تشكل أي تحدٍ كبير لنظام حسني مبارك. مع ذلك، فإن الجفاف الأوروبي الكبير في عام 2010 - والذي أدى إلى قيام روسيا بتقييد تصدير الحبوب وغيرها من المواد الغذائية بشكل كبير - والتحول المستمر خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الإنتاج الزراعي بعيدًا عن الغذاء ونحو الوقود الحيوي (جزئيًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسية) - جعل الأمر أكثر صعوبة على الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، لدعم أسعار المواد الغذائية وخفض التكاليف. كان ارتفاع أسعار الخبز في مصر بمقدار أربعة أضعاف - علاوة على الغليان والشكاوى التي طال أمدها بشأن الحكم – هو ما أشعل ثورة ميدان التحرير.

يقول نيكولاس جفوسديف، المحرر المشارك في موقع "ناشونال إنترست" الأميركي، إن على مدى العامين الماضيين، كان هناك ضغط سياسي متزايد من المساهمين على الحكومات الغربية وشركات الطاقة للابتعاد عن إنتاج واستخدام الهيدروكربونات ونحو مستقبل الطاقة الخضراء. بعد أن تضررت بالفعل من حرب أسعار النفط في عام 2020، ثم بسبب جائحة كوفيد -19، تأكد منتجو النفط الصخري في أميركا من أن الإدارة الأميركية لن تعد تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي في أميركا الشمالية من الطاقة (والقدرة على التصدير) على حساب الأهداف المناخية والبيئية.

بحسبه، كانت شركات الطاقة الغربية مترددة في القيام باستثمارات جديدة كبيرة في إنتاج النفط والغاز. على الرغم من الشكوك التي أحدثتها موجة أوميكرون، الطلب على النفط والغاز الطبيعي يتصاعدان بينما تتقلص مصادر الإمداد. كما ذكرت تسفيتانا باراسكوفا: "اشترت صناديق التحوط عقود النفط الآجلة وعقود الخيارات بأسرع وتيرة في أربعة أشهر في الأسبوع الأخير من عام 2021".

أرض مفقودة

للتعويض عن الأرض المفقودة، يسعى بائعو النفط إلى تعظيم الأرباح، جزئيًا لتهدئة الأضرار التي سببها الوباء على أرباحهم النهائية، ولكن أيضًا لدعم احتياطياتهم الرأسمالية. أن الانضباط الذي تمارسه مجموعة أوبك بلس في إدارة زيادة مضبوطة في إنتاج النفط، إلى جانب أي ضغط هبوطي حقيقي على الأسعار من تحرير لمرة واحدة من احتياطيات النفط الاستراتيجية، يعني أن الطلب لا يزال يفوق العرض.

شهدت اتحادات النفط في كازاخستان - الشراكات بين الشركات الحكومية وشركائها الغربيين - ارتفاعًا في الطلب واستعدادًا للمستهلكين الغربيين والآسيويين لدفع المزيد ("علاوات" النفط المختلفة على أسعار السوق العالمية الأساسية لضمان التسليم). وهنا بيت القصيد "القاتل". أحد المنتجات الثانوية الرئيسية للنفط الخام الذي تصدره كازاخستان هو "غاز البترول المسال" (LPG)، وهو مزيج من الغازات الهيدروكربونية المنبعثة في إنتاج النفط. غاز البترول المسال (الذي يستخدمه العديد من الأميركيين على شكل بروبان) هو أحد منتجات الطاقة الأساسية في كازاخستان، لاستخدامه في التدفئة والطهو وتشغيل المركبات (مثل غاز السيارات). لسنوات، كان غاز البترول المسال يباع للمستهلكين المحليين بسعر مدعوم أقل كثيراً من تكلفة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، كانت الدولة تدعم أيضًا سلعًا أخرى.

يقول جفوسديف: "هذا جزء من الصفقة التي نراها في العديد من الدول الاستبدادية حيث يضمن المواطنون، مقابل البقاء غير سياسيين، مستوى معيشيًا أساسيًا. كما رأينا في مصر وشهدنا في فنزويلا عندما تفقد الحكومة القدرة على تشويه أسعار السوق بشكل مصطنع كجزء من عقدها الاجتماعي الضمني، يتبعها الاحتجاج دائمًا. أدى قرار رفع سقف أسعار غاز البترول المسال إلى تأجيج الغضب من الوضع الراهن في كازاخستان، لا سيما فكرة أن منتج الطاقة مثل كازاخستان يجب أن يكون قادرًا على ضمان مستوى معيشة أعلى كثيرًا للسكان - إذا كان هناك المزيد من الفوائد لم يتم إبعادهم من قبل النخبة. في الوقت نفسه، قد يحفز هذا منتجي الطاقة الآخرين لإيجاد طرق للاحتفاظ بالمزيد من طاقتهم في المنزل. على الرغم من عدم استلهام الأحداث في كازاخستان، فإن إعلانات المكسيك الأخيرة بأن شركة النفط الحكومية ستبدأ في خفض الصادرات من أجل ضمان المزيد من الطاقة للاستخدام المحلي قد تزيد من تشديد أسواق الطاقة الدولية".

ذريعة سياسية

منحت الاحتجاجات الرئيس قاسم جومارت توكاييف ذريعة لإقالة رئيس الحكومة نور سلطان نزارباييف من منصبه كرئيس لمجلس الأمن، وكذلك إقالة بعض المسؤولين الرئيسيين الذين كانوا يهدفون إلى الحفاظ على موقف نزارباييف. انتهى الحكم الثنائي الذي حكم كازاخستان منذ عام 2019. مع ذلك، فإن قدرة توكاييف على السيطرة على البلاد وتعزيز موقفه موضع شك.

عندما لم تتسبب الوعود باستعادة الحدود القصوى لأسعار غاز البترول المسال وإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية في إنهاء الاحتجاجات، ومع وجود مخاوف بشأن ولاء قوات الأمن، طلب توكاييف رسميًا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقديم المساعدة الأمنية. المقامرة هي ما إذا كان وصول وحدات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية والبيلاروسية والقرغيزية والأرمينية سيعزز موقف توكاييف من خلال إقناع الأجهزة العسكرية والأمنية في كازاخستان بتلقي الأوامر من توكاييف وتفريق الاحتجاجات، أو ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار.

بحسب جفوسديف، كازاخستان مهمة لكل من روسيا والصين. من دون اقتصاد كازاخستان، لا اتحاد اقتصادي أوروبي آسيوي، وهناك عدد من المشاريع المشتركة الروسية-الكازاخستانية المهمة. علاوة على ذلك، فإن الحدود الطويلة غير المحمية تشكل نقطة ضعف خاصة لا ترغب روسيا في مواجهتها، في وقت يتسم موقفها تجاه أوكرانيا بعدم الاستقرار.

حجر الزاوية

بالنسبة للصين، تعد كازاخستان حجر الزاوية في جزء "الجسر الأرضي الأوروبي الآسيوي الجديد" من مبادرة الحزام والطريق، فضلا عن دورها كمورد رئيسي للطاقة والموارد للصين. في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع مشكلة إمدادات الغاز الطبيعي - مع تحويل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأميركية من عملائها الآسيويين التقليديين إلى مشترين أوروبيين أكثر يأسًا - فإن المزيد من الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي ستخلق صعوبات اقتصادية حقيقية للصين. تشكل الأزمة في كازاخستان أيضًا اختبارًا "لفهم" روسيا والصين لكيفية إدارة الجغرافيا السياسية لآسيا الوسطى بين موسكو وبكين.

مثلما تعمل الطاقة كركيزة أساسية وراء التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فإن القلق بشأن أي انقطاع لإمدادات الطاقة من منتج رئيسي سيكون له أصداء. يستمر اختبار استعداد ألمانيا لإبطاء العملية البيروقراطية للمصادقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا. في حين أن غاز البترول المسال ليس غازًا طبيعيًا (سواء في خطوط الأنابيب أو أشكال الغاز الطبيعي المسال)، فإن المزيد من الاحتجاجات التي تعطل تصدير كل من النفط والغاز الطبيعي ستضع مزيدًا من الضغط على التحالف الألماني الجديد لاتخاذ خطوات لتحسين أمن الطاقة والأمن الاقتصادي في ألمانيا حتى على حسابها. تضامن الحلفاء.

وختم مقالته: "تعتبر الأحداث في كازاخستان جرس إنذار للحكومات الأخرى في أوراسيا، ولا سيما أذربيجان وروسيا. العقد الاجتماعي مهم، والمشاكل الاقتصادية تؤدي حتما إلى الاحتجاج السياسي. تعاملت الحكومات في كل من باكو وموسكو مع استياء منخفض المستوى ولكنه مستمر واستجابت بملاحقة الاحتجاجات السياسية أثناء محاولة إيجاد طرق لتحلية الاقتصاد. لكن كازاخستان - التي كان يُنظر إليها عمومًا على أنها حكومة ونظام مستقران تمامًا - أظهرت هشاشتها - وهي مظاهرة غير مرحب بها في عواصم أخرى".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي.