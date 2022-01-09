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بورت موريسبي (بابوا غينيا الجديدة): ضرب زلزال قوته 5,9 درجات بابوا-غينيا الجديدة الأحد على ما أفاد معهد الولايات المتحدة للدراسات الجيولوجية.
ووقع مركز الزلزال الذي ضرب الأحد عند الساعة 12,05 (02,05 ت غ) على عمق 19 كيلومترا في بحر سليمان على بعد حوالى 200 كيلومتر قبالة شواطئ جزيرة نيو بريتين على ما أوضح المصدر نفسه.
وتقع بابوا-غينيا الجديدة على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا بسبب الاحتكاك بين الطبقات التكتونية.
في تموز/يوليو 2020، أثار زلزال قوته 6,9 درجات الرعب في العاصمة فورت موريسبي من دون أن تسجل أضرار كبيرة.
وفي شباط/فبراير 2018، ضرب زلزال بلغت قوته 7,5 درجات منطقة الهضاب العالية في البلاد ما تسبب بانزلاقات تربة طمرت منازل وأودت بحياة 125 شخصا على الأقل.
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