قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا بلغت قوته 6,6 درجات هزّ مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17,45 ت غ) تم تحديده على عمق يبلغ 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ.

وأوضح أن هزة ارتدادية بقوة 5,1 درجات أعقبته بعد حوالى 25 دقيقة.

وتمتد مقاطعة تشينغهاي ذات الكثافة السكانية المنخفضة عبر هضبة التيبت، وقد شهدت عام 2010 زلزالا بقوة 6,9 درجات تسبب بمقتل وفقدان 3000 شخص.